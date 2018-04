Pekín— El gobierno de Taiwán denunció el jueves las recientes prácticas militares de China, diciendo que tienen la intención de intimidar a la isla y representan una amenaza para la paz y estabilidad de la región.China está tratando de "presionar y hostigar a Taiwán y busca elevar las tensiones entre ambos lados y en la región", dijo en su sitio web el Concilio de Asuntos sobre el Territorio Continental, entidad a nivel de gabinete."El pueblo de Taiwán entiende esto claramente y no lo aceptará. Estamos decididos a defender la soberanía y dignidad de nuestra patria y no cederemos para nada a amenazas o provocaciones militares", dijo el comunicado.Resaltando las crecientes tensiones entre los rivales, la Oficina de Asuntos sobre Taiwán, de China, advirtió de nuevo el jueves a Taipei que no siga tomando medidas hacia una independencia formal."Las actividades separatistas de independencia de Taiwán representan la amenaza más grande para la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán", según fue citado el portavoz Ma Xiaoguang. "Cualquier conspiración para tratar de separar a Taiwán de China está condenada al fracaso".Ma respondió a una pregunta sobre si las crecientes prácticas de la fuerza aérea china sobre Taiwán eran una respuesta a comentarios del primer ministro taiwanés William Lai, quien dijo en el Parlamento que él es un "trabajador taiwanés en favor de la independencia" y que Taiwán es un país soberano, independiente. Ma no dio detalles.China sostiene que Taiwán es un territorio que le pertenece y dice que ambos bandos, que se separaron durante la guerra civil china de 1949, deberán de unirse tarde o temprano, por la fuerza de ser necesario.El comunicado taiwanés hizo referencia a las prácticas militares que China realizó el miércoles en la costa del sureste, comentario parecido al que el ministerio de Defensa hizo antes cuando dijo que Pekín estaba usando las tácticas de guerra, de alcance limitado, con la esperanza de intimidar a Taiwán por razones políticas.

