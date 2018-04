Atentado de guerrilla deja a poblado sin luz en Colombia

Bogotá— Una población del sur de Colombia y sus alrededores permanecían el jueves sin energía eléctrica tras un atentado con explosivos contra una torre presuntamente cometido por miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.El ataque se produjo la noche del miércoles en una torre de alta tensión en una zona rural de Tumaco y hasta el momento ha dejado sin el servicio a más de 270 mil habitantes.El comandante de las fuerzas militares, general Alberto Mejía, dijo en diálogo con periodistas que el autor del atentado "fue el ELN. El sitio donde sucedió este atentado es donde opera el frente comuneros del sur del ELN, una denominada comisión de frontera".En menos de un mes Tumaco y sus alrededores han sido afectados por cortes de energía eléctrica que han dejado sin servicio a la población durante más de cinco días consecutivos. Algunos ataques fueron atribuidos a disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por alias "Gaucho".El jede militar señaló que tropas llegaron al sitio para asegurarlo porque en el lugar hay varias minas antipersonales. Se espera que en las próximas horas los técnicos puedan empezar a reparar la torre.A su vez, el gerente de la central eléctrica, Jorge Chingual, dijo a periodistas que "vamos a solucionar esta situación lo más pronto posible" pero advirtió que "la zona donde ocurrió el atentado es montañosa y nos dificulta un poco la llegada".Recientemente el gobernador de Nariño-donde se ubica Tumaco-, Carlos Romero, dijo a The Associated Press que pese a que hay un plan de contingencia con varias plantas eléctricas, no es suficiente para abastecer la región y que los cortes han causado pérdidas económicas.Tumaco ha sido afectada no sólo por la violencia de la disidencia de las FARC y el ELN sino también por redes de narcotráfico como el Clan del Golfo.Esta población tiene el segundo mayor puerto de Colombia sobre el océano Pacífico, es el municipio colombiano con más hectáreas de coca sembradas y del que salen toneladas de cocaína cada año con dirección a Centroamérica, México y Estados Unidos.Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en Tumaco hay 23 mil 148 hectáreas sembradas con coca, lo que supone 16 por ciento de los cultivos del país.

