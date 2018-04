La Habana— Miguel Díaz-Canel no había nacido cuando la Revolución Cubana triunfó, pero ayer prometió defenderla y continuar con el sistema socialista que se instauró hace cinco décadas en la isla.En una ceremonia solemne, el ya expresidente Raúl Castro cedió el poder al ingeniero de 57 años, cuya carrera comenzó en las provincias y transitó paso a paso hasta encumbrarse a la primera magistratura.Junto a la defensa de los logros y las transformaciones hechas hasta ahora, aseguró Díaz-Canel, es necesario continuar con los ajustes económicos iniciados por su antecesor Raúl Castro y que entre otras cosas incluyeron una apertura incipiente a la iniciativa privada, algo impensable por décadas.Delante de los 600 diputados a la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral que lo eligió y oficializó, Díaz-Canel recibió el reconocimiento de Castro, quien mantendrá una gran influencia en las decisiones al continuar como secretario del Partido Comunista Cubano (PCC), el máximo órgano de decisión en la isla.“Díaz-Canel no es un improvisado. A lo largo de los años ha demostrado madurez, capacidad de trabajo, solidez ideológica, sensibilidad política, compromiso y fidelidad a la revolución”, manifestó Castro al cerrar la ceremonia.Castro fue incluso más allá e informó que las expectativas son que el flamante mandatario cumpla ese cargo por dos periodos continuos y eventualmente sucederlo también a él, al frente del poderoso PCC hacia 2021 cuando se retire de ese puesto.“Su promoción gradual a cargos superiores se aseguró con intencionalidad y previsión, no cometimos el error de acelerarla como en otros casos”, añadió el hombre que estuvo en la presidencia por 12 años.Castro ofreció un discurso de despedida que inusualmente consumió más de una hora y media, y en el cual bromeó con los diputados e improvisó de a ratos, algo raro en su estilo de oratoria.Pero también Castro dejó en claro que su plan era permanecer como secretario partidario hasta el 2021 cumpliendo el mandato acordado durante el congreso del PCC de 2016."A partir de entonces si la salud me lo permite, seré un soldado más del pueblo defendiendo esta revolución", señaló Castro.En una sesión parlamentaria llena de simbolismos, Díaz-Canel –quien durante el mandato de Castro era su primer vicepresidente– fue elegido por 603 de los 604 diputados de la Asamblea Nacional en un momento que generó expectativas sobre qué tipos de cambios traerá su gobierno a la nación caribeña.“Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha”, manifestó Díaz-Canel al tomar posesión.Población: Cuba tiene 11,475,982 habitantes y un porcentaje bajísimo de inmigración. Su capital es La HabanaMoneda: tiene dos monedas en circulación emitidas por el Estado, el peso convertible o cuc, que equivale a un dólar, y el peso cubano, que equivale a 24 por un cucGobierno: el Ejecutivo está en manos de un presidente del Consejo de Estado elegido por la Asamblea del Poder Popular o Parlamento para un mandato de cinco añosHistoria: la isla de Cuba fue avistada por Cristóbal Colón en su primer viaje de 1492. En 1899 se declaró la independencia de la corona ibérica pero permaneció bajo la ocupación estadounidense. La república se declaró en 1902En 1959 triunfó una revolución encabezada por los hermanos Fidel y Raúl Castro. En 2014 comenzó un proceso de normalización con Washington pero fue paralizado por Estados Unidos con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa BlancaEconomía: la isla depende del turismo y la contratación de servicios profesionales como médicos y especialistas en otros paísesLogros y retos: a pesar de ser una economía del tercer mundo Cuba cuenta con un extenso sistema de seguridad social que cubre salud y educación gratuita para todos, así como subsidios para alimentación y servicios. Tiene una de las menores tasas de mortalidad infantil del continente y una de las expectativas de vida más prolongadas

