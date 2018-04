Seguiré ocupándome del país: Trump

Washington— El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que se seguirá “ocupando” de Cuba tras la elección de Miguel Díaz-Canel como sucesor de Raúl Castro en la Presidencia de la isla, durante una breve visita a una estación antidrogas de los Cayos de Florida, en el extremo sur del país, publicó la agencia Efe.En respuesta a preguntas del público que salió a recibirlo y despedirlo en la Estación Naval de Cayo Hueso, el mandatario estadounidense les señaló que “amaba a Cuba”.Al respecto, una fuente de la Casa Blanca dijo ayer a Efe en Washington que “duda” que Trump vaya a tener ningún contacto con el nuevo presidente cubano para felicitarle por su llegada al poder.Estados Unidos pidió al nuevo presidente de la isla que “escuche” el deseo del pueblo cubano de un país “más libre y democrático”, que mejore su calidad de vida y acabe con la “represión”.Además dijo que el flamante líder cubano tiene la opción de dirigir el país hacia un nuevo paradigma.“El nuevo presidente de Cuba debería dar pasos concretos para mejorar la vida del pueblo cubano, respetar los derechos humanos, acabar con la represión y permitir mayores libertades políticas y económicas”, dijo a Efe una portavoz del Departamento de Estado estadounidense.Díaz-Canel fue propuesto el miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de la isla para ocupar la Presidencia del país en sustitución de Raúl Castro, de 86 años, quien deja el cargo tras dos mandatos.Por otra parte, el gobierno de Donald Trump dijo que no cree que el pueblo cubano vaya a tener mayores libertades bajo un nuevo liderazgo de Cuba y no tiene intenciones de relajar su política hacia la isla, dijo ayer un funcionario de la Casa Blanca."Estados Unidos no tiene expectativas de que el pueblo cubano vea mayores libertades bajo el sucesor escogido por Castro", dijo el funcionario después de que Miguel Díaz-Canel se convirtió en el nuevo presidente de Cuba. Raúl Castro mantendrá el poderoso puesto de jefe del Partido Comunista.“Seguiremos solidarizándonos con el pueblo cubano mientras piden libertad y prosperidad”, dijo el funcionario. “En respaldo a esto (...) no se esperan cambios en los servicios de seguridad e inteligencia”.

