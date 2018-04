El mandatario norcoreano Kim Jong-un, ha retirado un obstáculo clave para las negociaciones con Washington al ya no exigir que se retire de Surcorea a los soldados estadounidenses como condición para desnuclearizar a su país, dijo el jueves el presidente surcoreano, Moon Jae-in.De ser confirmado oficialmente por Norcorea, el cambio de postura podría afectar los planes militares a largo plazo de Estados Unidos en el noreste de Asia y reducir la reticencia de Washington para llegar a un acuerdo con Norcorea.Durante decenios, el apartado país aliado de China ha exigido de manera persistente la retirada de 28 mil 500 soldados estadounidenses de Surcorea, mencionando su presencia como pretexto a fin de justificar la fabricación de armas nucleares. Dicha exigencia siempre ha constituido un obstáculo para las negociaciones con Surcorea y Estados Unidos.El jueves, Moon señaló que Norcorea ya no incluía la exigencia en la lista de puntos que deseaba a cambio de abandonar su programa de armas nucleares.El miércoles, Trump advirtió que daría marcha atrás a los planes de reunirse con Kim a finales de mayo o principios de junio si el encuentro “no va resultar fructífero”.Pero Moon señaló que Norcorea ya estaba dando muestras de su disposición a hacer concesiones.“Los norcoreanos no presentaron ninguna condición que Estados Unidos no pudiera aceptar, como la retirada de los soldados estadounidenses de Surcorea”, dijo el jueves Seúl a editores periodísticos.“Sólo hablan acerca de poner fin a las hostilidades contra su país y acerca de conseguir garantías para la seguridad”, agregó. “Resulta seguro decir que pueden seguir adelante los planes para el diálogo entre Norcorea y Estados Unidos gracias a que eso ya quedó claro”.

