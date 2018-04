Hombres se sienten relegados del movimiento #MeToo

Algunas víctimas masculinas de violencia o acoso sexual sienten que el movimiento #MeToo (#yotambién) los está ignorando y se identifican más bien con la idea de #¿ydemíquiénseocupa?Admiran a las mujeres que están revelando sus experiencias traumáticas como víctimas de agresiones sexuales y se preguntan si los hombres que han pasado por lo mismo recibirán alguna vez la solidaridad y la comprensión que reciben las mujeres."El movimiento despegó con casos de mujeres únicamente y en cierto sentido hace que me sienta más solo todavía en mi condición de víctima", afirmó Chris Borwn, profesor de música de la Universidad de Minnesota. Brown fue una de varias personas que en diciembre acusaron al renombrado conductor James Levine de haber abusado de ellas hace décadas, cuando eran adolescentes, motivando el despido de Levin de la Compañía de la Ópera Metropolitana."Históricamente, los hombres son considerados los malos de la película", afirmó Brown. "Si algunos hombres abusan de mujeres, todos somos abusadores y... si abusan de nosotros, nos lo merecemos".El desencanto de Brown con el movimiento #yotambién es compartido por otros hombres que han sido víctimas de abusos, algunos de los cuales han estado usando el hashtag #loshombrestambién."Nunca nos invitaron al desfile", dijo Andrew Schmutzer, profesor de estudios bíblicos en el Moody Bible Institute de Chicago, que ha escrito sobre el abuso que sufrió de adolescente."Los hombres que sobreviven (a agresiones sexuales) son siempre un apéndice. Nunca somos el foco de la conversación", manifestó.Schmultz es uno de los fundadores de MaleSurvivor, un grupo que desde 1995 ofrece apoyo y recursos a hombres que sufrieron abusos sexuales, ya sea de niños o de adultos. Su portal dice que ha sido visitado por cientos de miles de personas de todo el mundo.Los psicólogos y terapeutas que trabajan con MaleSurvivor están de acuerdo con los resultados de numerosos estudios según los cuales uno de cada seis hombres en Estados Unidos es víctima de abuso sexual durante su infancia, lo mismo que una de cada cuatro mujeres. Muchos hombres son víctimas de abusos también de adultos. Las violaciones son frecuentes en las prisiones y un estudio del Pentágono reveló que 6 mil 300 efectivos de las fuerzas armadas dijeron haber sido víctimas de abusos o de contactos sexuales indeseados en 2016.Los expertos, no obstante, dicen que los hombres son renuentes a hacer denuncias o a buscar ayuda profesional por el estigma al que se exponen o por vergüenza.Joan Cook, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Yale, dice que ha estado tratando víctimas masculinas de abusos sexuales por más de 20 años."Muchos de ellos todavía tienen una mentalidad tipo John Wayne", declaró. "Si te pasa algo malo, lo superas callado, no lo hablas con nadie ni contigo mismo".Algunos de sus pacientes temen ser considerados débiles si hablan en público, señaló, mientras que otros temen ser vistos como abusadores por las experiencias de su infancia.Según MaleSurvivor, un buen porcentaje de abusadores dicen haber sido víctimas de abusos, pero la mayoría de las personas abusadas no cometen agresiones sexuales.El psicoanalista neoyorquino Richard Gartner, cofundador de MaleSurvivor, dice que se está prestando más atención al abuso sexual de los hombres como consecuencia de la publicidad generada por el escándalo en la Iglesia Católica Romana y, en Estados Unidos, por el de la Penn State University, donde un técnico de fútbol americano, Jerry Sandusky, fue condenado a prisión en 2012 por el abuso de diez muchachos.Pero se dice que en general la atención estuvo enfocada en los violadores, no en sus víctimas.Se ha generado la impresión de que los abusos de menores son obra siempre de hombres, pero Gartner dijo que los casos en que una mujer abusa de un varón "no son tan infrecuentes como piensa la gente".De hecho, un profundo estudio publicado en 2005 hecho por investigadores de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, un organismo estatal, indicó que el 40 por ciento de los abusos de varones menores de edad fue cometido por mujeres. Señaló asimismo que los hombres y mujeres que sufrieron abusos de niños tienen el doble de probabilidades de intentar suicidarse en algún momento de sus vidas.

