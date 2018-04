El viceministro de finanzas de Japón renunció el miércoles en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada, en el más reciente revés para el gobierno del primer ministro Shinzo Abe ya afectado por varios escándalos.El viceministro Junichi Fukuda niega las acusaciones pero aun así entregó su renuncia, afirmando que le era imposible ejercer sus funciones en medio de las críticas y la atención.La semana pasada el semanario Shincho publicó unos comentarios de contenido sexual que supuestamente Fukuda le hizo a una reportera. La revista difundió lo que según dijo eran grabaciones de Fukuda pronunciando esas frases, y agregó que el viceministro suele hacerle ese tipo de comentarios a reporteras en privado.El Ministerio de Finanzas lanzó una investigación y le ha solicitado a la presunta víctima que se identifique para poder escuchar su versión de los hechos y realizar una pesquisa equilibrada. Legisladores y grupos de defensa de las mujeres han acusado a los investigadores de falta de tacto y han pedido que renuncie también el ministro, Taro Aso.Aso ha dicho que la voz suena como Fukuda y que comentarios aceptables en otras épocas ya no lo son. Pero agregó que no se le puede acusar a Fukuda de conducta sexual inapropiada sin tener el contexto de los pronunciamientos y conocer la versión de la supuesta víctima."Debido a que la víctima no se ha identificado, lo único que tenemos es a una persona acusada, solo un lado de la historia", dijo Aso. "Fukuda bien podría ser la víctima en vez del perpetrador".Fukuda dijo a reporteros que escuchó la grabación y que no puede estar seguro de que la voz es suya, "pero no recuerdo jamás haber tenido una conversación así de descarada. No estoy consciente de haber hecho declaración alguna que pueda ser interpretada como acoso sexual".En la dicha conversación, una voz de hombre -que supuestamente es Fukuda- dice "quiero besarte" y luego hace preguntas como "¿puedo tocar tus senos?".

