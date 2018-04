La sesión parlamentaria de dos días que elegirá al sucesor del actual presidente Raúl Castro comenzó el miércoles.Encabezados por Castro -quien también es diputado- los más de 600 representantes de la unicameral Asamblea Nacional del Poder Popular se reunieron en la mañana y su misión será votar a un nuevo mandatario toda vez que el gobernante, de 86 años, anunció que no aceptará una reelección.Será la primera vez en más de cinco décadas que la máxima dirigencia no estará liderada por una persona de apellido Castro, luego de que en 1959 triunfara la revolución de los hermanos Fidel y Raúl.La ceremonia comenzó luego de que Castro y su probable sucesor Miguel Díaz-Canel, un ingeniero de 57 años que actualmente se desempeña como primer vicepresidente, ingresaran a la sala del capitalino Palacio de las Convenciones.Una funcionaria leyó los nombres de los diputados uno a uno.Hasta ahora la Asamblea se reunía y elegía al presidente en un día. Sus votos son secretos y se considera que reflejan la voluntad de la alta dirección del país luego de un complejo proceso de varios meses que comenzó con elecciones de base en cada cuadra, pues no existen los partidos políticos.El diario del Partido Comunista, Granma, explicó que los principales eventos de la Asamblea se transmitirán el vivo, incluida la votación para el Consejo de Estado consistente en un presidente, un primer vicepresidente, varios vicepresidentes y un cuerpo de 23 miembros. El resultado se anunciará el jueves, informó Granma.El nuevo presidente sustituirá a Castro, quien dejará el cargo tras dos mandatos de cinco años. Su hermano Fidel ocupó el cargo de primer ministro y presidente de la isla desde 1959 hasta que cayó enfermo en 2006.Aunque Osvaldo Dorticos fue presidente de Cuba durante la época de Fidel Castro como primer ministro, se lo consideraba una figura de menor relevancia al lado del hombre que lideró la revolución y forjó su sistema socialista unipartidista.Díaz-Canel, considerado desde hace mucho tiempo como el favorito para reemplazar a Castro, tuvo varias apariciones de alto perfil en la televisión estatal en los últimos días que reforzaron esa impresión.Sin embargo, la Constitución de Cuba permite que cualquier miembro de la legislatura de 605 escaños pueda ser elegido jefe del Consejo de Estado.

