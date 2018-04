Londres— La exdirectiva de Cambridge Analytica Brittany Kaiser señaló en el Parlamento británico que muchos más usuarios de Facebook se vieron afectados por el escándalo de datos de lo que se creía hasta ahora.Hasta el momento se consideraba que la fuente de datos desviados a Cambridge Analytica era una app desarrollada por el profesor de Cambridge Aleksandr Kogan, que se hizo con los datos mediante una encuesta. Sin embargo, Cambridge Analytica y otros socios de la empresa de análisis de datos también realizaron otras encuestas "por lo general a través de una cuenta de Facebook", explicó Kaiser. Facebook calcula hasta ahora que se vieron afectados 87 millones de usuarios.Aunque Kaiser no conoce los detalles de estas encuestas o cómo se obtuvieron los datos y se procesaron, considera "prácticamente con seguridad, que el número de usuarios de Facebook, cuyos datos fueron obtenidos de la misma forma que con Kogan es mucho más elevado que 87 millones", destacó.Según Kaiser, en ello estuvieron involucradas Cambridge Analytica y otras empresas que no estaban directamente relacionadas con la compañía de análisis de datos.Facebook calculó la cifra de afectados basándose en la app de Kogan. El número es tan elevado porque no solo se recabaron los datos de los participantes en la encuesta, sino también de sus amigos en la plataforma. Facebook suprimió en 2014 este amplio acceso a los datos de los usuarios.La propia Cambridge Analytica explicó que solo se obtuvieron los datos de alrededor de 30 millones de usuarios a través de Kogan, pero hasta ahora no se había hablado de ninguna otra fuente de datos. Kaiser trabajó en la empresa desde febrero de 2015 hasta enero de este año y era responsable del desarrollo comercial.Facebook ya sabía desde finales de 2015 que se habían desviado los datos de los usuarios a través de la encuesta de Kogan, pero entonces quedó satisfecha con la simple promesa de que los datos habían sido borrados. El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, reconoció ahora que se cometió un error al no informar a los usuarios afectados.Facebook está investigando otras apps con un gran acceso a datos, pero hasta ahora no se han dado a conocer los resultados.

