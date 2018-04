Tenemos cinco lugares para reunión con Norcorea: Trump

West Palm Beach- El presidente Donald Trump les dijo este martes a los reporteros que hay cinco lugares que están siendo considerados para llevar a cabo la tan esperada reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, de acuerdo con CNN.Al hablar en medio de las pláticas con su escéptico contraparte japonés, Trump comentó que una discusión a “niveles muy altos' se está llevando a cabo entre Washington y Pyongyang.“Estamos realizando pláticas directas”, comentó Trump junto al primer ministro japonés Shinzo Abe. “Creo que existe realmente una buena voluntad. Ya veremos qué pasa, como siempre digo. Porque al final, lo que cuenta es el resultado”.Esa fue la dramática apertura a la cumbre de dos días con Abe en la que Corea del Norte dominará la agenda. Los dos esperan que la cumbre pueda suavizar las diferencias en ese tema, así como también, en la cuestión comercial.Anteriormente, CNN reportó sobre las pláticas secretas que se están llevando a cabo entre los norcoreanos y funcionarios de Estados Unidos a través de los canales de inteligencia. Sin embargo, la confirmación de Trump sobre esas discusiones es el indicio más claro que se están efectuando los preparativos para lo que podría ser una apertura diplomática histórica y audaz.Cuando le preguntaron si los posibles lugares en donde se llevará a cabo la reunión con Kim están en Estados Unidos, Trump respondió negativamente y no proporcionó más detalles.Sin embargo, funcionarios estadounidenses mencionaron varios posibles lugares durante el mes pasado, incluyendo Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y del Sur, una capital europea como Estocolmo o Ginebra, un lugar en el mar como la Isla Jeju o en un barco, en el sureste de Asia, incluyendo Singapur o Malasia, Seúl, la capital de Corea del Sur o Pyongyang, la capital de Corea del Norte, lo cual sería una improbable opción que ningún funcionario de Estados Unidos ha descartado.Durante sus declaraciones, Trump también dijo que le había dado su “bendición” a Corea del Norte y del Sur antes de las esperadas pláticas sobre concluir con la Guerra de Corea, que técnicamente nunca terminó después que cesaron las hostilidades hace más de seis décadas.“La gente no se ha dado cuenta que la Guerra de Corea no ha terminado. Aún sigue en este momento”, dijo Trump.Los comentarios del presidente sobre Corea del Norte ocurrieron dentro del salón de fiestas de Mar-a-Lago, adornado con chapa de oro. Es la segunda ocasión que Trump le ha dado la bienvenida a Abe a su club en Florida, y los dos planean “escaparse”, como les dijo el presidente a los reporteros, para jugar el miércoles un partido de golf.En febrero del año pasado, los dos hombres se encontraban en el patio de comidas después que Kim ordenó un lanzamiento de prueba de un misil balístico de mediano rango. Catorce meses después, Trump está preparando las pláticas con Kim, y dejando a un lado a Abe.Funcionarios japoneses han dado señales de que Abe comentará sobre sus inquietudes de que haya pláticas directas durante la cumbre de dos días que tendrá con Trump.Asesores de la Casa Blanca señalaron que Trump tomará esas inquietudes y la considerará seriamente mientras se prepara para las históricas pláticas con Kim.Sin embargo, hay pocas cosas que sugieren que Trump pueda desanimarse de llevar a cabo la reunión con el líder de Corea del Norte, que se espera sea a finales de mayo o principios de junio.“Quiero elogiar la valentía de Donald”, dijo Abe este martes, refiriéndose a la decisión que tomó Trump de reunirse con Kim.La reunión que tuvieron Trump y Abe la tarde de este martes se enfocó sobre Corea del Norte antes de tener una ceremonia de bienvenida formal en el jardín de Mar-a-Lago.Las pláticas continuarán el miércoles, e incluirán asuntos comerciales, antes de tener una conferencia de prensa y una cena conjunta.

