Derriban misiles en el centro de Siria

Duma, Siria— Las baterías antiaéreas de Siria confrontaron una nueva “agresión” y derribaron misiles dirigidos a la base aérea de Shayrat, en la provincia de Homs, en el centro del país, en las primeras horas del martes, indicó la televisora estatal siria.Las defensas sirias derribaron la mayoría de los seis misiles lanzados contra la base, afirmó la cadena. También reportaron un ataque aéreo en contra de la base aérea de Dumayr, cerca de Damasco.El reporte no proporcionó detalles de la ofensiva ni señaló quién realizó los ataques. Un portavoz del Pentágono indicó que no hubo actividad militar de Estados Unidos en esa zona.En tanto, las autoridades rusas y sirias evitaron que investigadores independientes ingresaran al lugar de un supuesto ataque químico, señaló el lunes el director de un grupo de control de armas químicas, bloqueando así los esfuerzos internacionales por dilucidar lo sucedido y encontrar al responsable.Estados Unidos y Francia señalaron que cuentan con evidencia del uso de gases tóxicos durante el ataque del 7 de abril en contra de la localidad de Duma –bajo control rebelde– en el que murieron decenas de personas.Afirmaron también que el ejército del presidente sirio Bashar Assad fue el responsable del ataque.Pero no han difundido ninguna de esas pruebas, incluso después de que ambas naciones, junto con Gran Bretaña, lanzaron ataques contra instalaciones que aseguran están relacionadas con el programa de armas químicas de Siria.Siria y su aliado, Rusia, niegan que haya ocurrido algún ataque químico, y las autoridades rusas incluso acusaron a Gran Bretaña de montar un ataque químico falso.La primera ministra británica, Theresa May, acusó a ambas naciones –cuyas fuerzas ahora controlan la localidad al este de Damasco– de intentar encubrir la evidencia.Muchas preguntas sobre el ataque han quedado sin respuesta ante la falta de acceso de los inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) a Duma.El director general de la OPAQ, Ahmet Uzumcu, dijo que las autoridades sirias y rusa argumentaron “cuestiones pendientes de seguridad” para impedir el acceso de los inspectores a Duma.“El equipo aún no se despliega en Duma”, dijo Uzumcu en una reunión del consejo directivo de la OPAQ en La Haya.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.