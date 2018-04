Retira website chino censura a temas gay

Una de las redes sociales más importantes de China ya no censurará el contenido gay, tras recibir una oleada de críticas por la prohibición.Durante el fin de semana, Weibo.com se inundó de mensajes con las etiquetas "#SoyGay" y "#SoyGayNoUnPervertido" después de que la plataforma de microblogs dijo que las caricaturas y videos cortos de contenido pornográfico, violento u homosexual serían investigados durante un periodo de tres meses.Weibo, cuyas acciones cayeron el viernes en el Nasdaq, enmendó su anuncio el lunes diciendo que "esta limpieza de juegos y caricaturas ya no tendrá como objetivo el contenido homosexual". Un portavoz de la empresa rechazó ofrecer más detalles.Indicó que en lugar de ello, la investigación se "enfocará principalmente en el material pornográfico y violento". La empresa agradeció "a todos por sus discusiones y sugerencias".La empresa dijo anteriormente que estaba actuando en cumplimiento de las leyes de seguridad digital de China. La Administración del Ciberespacio de China, el regulador de internet, no comentó al respecto.Los reguladores en el país asiático han aumentado el control sobre los microblogs en los últimos meses, ordenando a operadores como Weibo establecer un mecanismo para eliminar información falsa después de criticarlo por permitir que se propague material prohibido. Fue la más reciente de las nuevas medidas impuestas por el gobierno del presidente Xi Jinping para reforzar el control sobre lo que el público puede ver y decir en línea mientras aún intenta cosechar los beneficios económicos del uso de internet.Pese a que la homosexualidad no es ilegal en China y pocos chinos tienen objeciones religiosas al respecto, la preferencia de la conservadora sociedad por el matrimonio y la maternidad ha generado barreras a la comunidad LGBT.Tras el anuncio inicial de Weibo el viernes, surgieron hashtags en apoyo de los derechos gay, y muchos comparten sus propias experiencias como personas de la comunidad LGBT o como padres de uno.Hua Zile, el fundador de "Voz de LGBT China", la primera cuenta de Weibo con el tema LGBT, dijo que estaba alentado por la indignación contra el plan de censura del sitio."La respuesta muestra que las personas LGBT en China lentamente nos damos cuenta de nuestros derechos", dijo Hua. "Las personas homosexuales que no habrían hablado hace años ahora están dejando oír sus voces".

