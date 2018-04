Prepara EU nuevas sanciones para Rusia

Este domingo la embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, anunció que Estados Unidos impondrá la presente semana más sanciones a Rusia por apoyar el programa de armas químicas sirio, informó The Washington Post.En el programa televisivo de CBS News “Face the Nation”, Haley señaló la inminencia de las sanciones dirigidas a empresas rusas que hayan colaborado a fin de que el presidente de Siria Bashar al-Assad utilizara armas químicas como las que motivaron a Estados Unidos y sus aliados a lanzar durante el fin de semana más de 100 misiles en Siria.“Pronto verán ustedes que llegan las sanciones contra Rusia”, dijo Haley.El secretario del Tesoro Steven Mnuchin “las anunciará el lunes, si es que no lo hizo ya”, añadió. “Y serán directamente para cualquier especie de empresa que manejara equipo relacionado con Assad y las armas químicas usadas. Creo que todo mundo va a sentirlo. Creo que todos saben que enviamos un fuerte mensaje, y tenemos la esperanza de que lo escuchen”.El gobierno de Trump ha impuesto sanciones a personas e instancias rusas, incluyendo las multas con las que el mes pasado se castigó a los oligarcas rusos allegados al presiente Vladimir Putin.Haley indicó que el presidente Trump se encuentra preparado para volver a atacar Siria en caso de volver a utilizarse armas químicas, si bien la funcionaria no explicó cómo respondería Estados Unidos al uso de armas convencionales.Haley informó asimismo que Estados Unidos no retiraría de Siria a sus soldados antes de lograr tres objetivos: derrotar a los militantes del Estado Islámico, garantizar que no se empleen armas químicas y mantener la capacidad de vigilar a Irán.La meta, señaló, es “ver que los soldados estadounidenses regresen a casa, pero no vamos a irnos hasta que sepamos que hemos conseguido esas cosas”.

