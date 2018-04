El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el 7 de abril por corrupción, continúa como favorito para las elecciones presidenciales de octubre próximo, si pudiera presentarse a ellas, según una encuesta divulgada el domingo, reportó EFE.El sondeo fue realizado por el instituto Datafolha entre los días 11 y 13 de abril y es el primero que se publica desde el ingreso de Lula a prisión para cumplir la condena de doce años que le fue impuesta por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.Datafolha también preguntó si la prisión al ex Mandatario fue justa o injusta, a lo que un 54 por ciento se inclinó por la primera respuesta, un 40 por ciento la consideró injusta y un 6 por ciento declinó responder.En la consulta fueron presentados diversos escenarios y en tres se planteó la hipotética candidatura de Lula, la cual el Partido de los Trabajadores (PT) mantiene a pesar de su situación jurídica y a que, aun en libertad, las leyes impiden que un condenado en segunda instancia, como es su caso, se postule a un cargo electivo.En los tres, y frente a diversos candidatos, el ex Presidente se impondría con entre 30 y 31 por ciento de los votos en la primera vuelta y volvería a ser elegido en la segunda, con entre 46 y 48 por ciento.En todos los casos en que se contempla la candidatura de Lula, quedaría en segundo lugar el candidato de la ultraderecha Jair Bolsonaro, quien oscila entre un 15 y un 16 por ciento en la primera vuelta y llegaría a un máximo de 31 por ciento en la segunda.Lula y Bolsonaro han dominado las encuestas en los últimos meses, pero eran hasta ahora los únicos candidatos confirmados, aunque la campaña del antiguo sindicalista fue interrumpida con su ingreso en prisión.El sondeo de Datafolha demostró también un crecimiento de las intenciones de voto por candidatos que han sido confirmados en las últimas semanas, como la ecologista Marina Silva, el laborista Ciro Gomes o el socialdemócrata Geraldo Alckmin.Silva, candidata del partido Rede, osciló entre un 10 y un 16 por ciento, en el primer caso contemplada una eventual candidatura de Lula y en el segundo sin su participación.En el caso de Gomes, quien se propone construir una alianza de izquierdas en torno a su candidatura, sus intenciones de voto varían entre 5 y 9 por ciento, en tanto que Alckmin se mueve en una horquilla que va del 6 al 8 por ciento.De acuerdo con Datafolha, la encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y para su elaboración fueron entrevistados 4 mil 194 electores de 227 municipios de todas las regiones del país.

