Francia no ha declarado la guerra a Siria: Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este domingo que el bombardeo en la madrugada del sábado sobre supuestas instalaciones químicas en Siria no supone una declaración de guerra al régimen de Bachar al Asad, sino una defensa del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU, escribió la agencia EFE.La ofensiva es "intervenir de forma legítima en el marco multilateral" y no una declaración de guerra a Siria, insistió Macron en una entrevista en el canal "BFMTV", en la que diferenció los bombardeos conjuntos con Estados Unidos y el Reino Unido contra Siria de las campañas bélicas en Libia o Irak."Tuvimos éxito: todos los misiles lanzados alcanzaron sus objetivos, las capacidades químicas del régimen sirio han sido destruidas y no hubo ninguna víctima colateral", dijo Macron.En un cara a cara marcado por la tensión, Macron interpeló a sus dos entrevistadores: "¿Han oído que hayamos declarado la guerra a Bachar al Asad? No. Esa es la diferencia respecto a lo que se hizo en Libia o en Irak".Según Macron, el único compromiso militar que tiene Francia en Siria es la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico, que está detrás de los principales atentados que ha sufrido su país en los últimos años.En ese sentido, afirmó haber convencido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de mantener su presencia militar en Siria, pese a que había anunciado su intención de retirar sus tropas.Macron defendió que el papel de Francia en la crisis siria es "poder hablar con todo el mundo", por lo que dijo que tratará de convencer a Rusia y Turquía para participar en unas conversaciones que alcancen una solución política consensuada.

