Siria— Horas antes del ataque, empleados de un centro de investigación sirio bombardeado aseguraron que en el lugar no se producían armas químicas, difundió la agencia AFP.“Si hubiese armas químicas no estaríamos aquí”, afirmó, irónico, Said Said, un ingeniero que trabaja en el centro situado en el barrio Barze del noreste de Damasco, en donde aún hay olor a quemado y humo desprendiéndose del edificio de tres pisos totalmente destruido.La agencia internacional detalló que los empleados llegaron al alba para inspeccionar el lugar tras saber que fue bombardeado la noche del viernes pasado, cuando Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña atacaron tres lugares donde supuestamente habían programas de investigación sobre armas químicas del régimen sirio.“Estoy aquí desde las 05:30... y estoy bien, no estoy tosiendo”, dice Said a la AFP durante una visita de prensa organizada por el ministerio de Información sirio.“Trabajábamos sobre investigación y desarrollo en la producción farmacéutica y la industria química civil”, sostiene Said.“Gracias a Dios no hubo víctimas civiles. El edificio estaba vació cuando fue atacado”, dijo Said a la AFP.