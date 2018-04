Agente neurotóxico fue creado en occidente: Rusia

Moscú– El gobierno ruso aseguró el sábado que cuenta con un documento de un laboratorio suizo que analizó las muestras del agente neurotóxico utilizado para envenenar a un exespía ruso, el cual apunta como la causa probable a una sustancia creada en occidente y no en Rusia.El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, dijo que Moscú recibió la información confidencial de un laboratorio ubicado en Spiez, Suiza, que analizó las muestras del lugar donde fueron envenenados Sergei Skripal y su hija en la ciudad inglesa de Salisbury, el 4 de marzo.El ministro afirmó que el análisis se realizó a petición de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ).El informe de la OPAQ confirmó los hallazgos de los británicos de que Skripal y su hija fueron envenenados con un agente neurotóxico de grado militar, pero no apunta a ningún responsable.Gran Bretaña ha acusado a Rusia de envenenarlos con un agente que data de la era soviética, acusación que Moscú rechaza.Lavrov dijo que el documento indica que las muestras de Salisbury contenían un agente nervioso BZ y su precursor. Agregó que el agente BZ formaba parte del arsenal químico de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de otros países de la OTAN y que la Unión Soviética y Rusia nunca desarrollaron el agente.Agregó que el laboratorio suizo también apuntó a la presencia del agente nervioso A234 en las muestras, pero agregó que el laboratorio afirmó que su presencia era inusual, dado que la sustancia es altamente volátil y al periodo relativamente largo entre el envenenamiento y la toma de muestras.El ministro dijo que el informe de la organización no contenía ninguna mención del agente nervioso BZ y añadió que Rusia pedirá una explicación al órgano de control de armas.Londres asegura que el agente nervioso A234 pertenece a una serie de agentes nerviosos diseñada por los soviéticos denominada Novichok.Yulia Skripal, de 33 años, fue dada de alta del hospital esta semana. Su padre continúa hospitalizado pero los funcionarios de salud británicos afirmaron que está mejorando.

