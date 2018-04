Washington— El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo ayer que el ataque de Estados Unidos y sus aliados en territorio sirio es un “acto de agresión” que agravará la crisis humanitaria en Siria.El líder ruso agregó que Moscú convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante el ataque lanzado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, según un comunicado emitido por el Kremlin.El ataque tuvo una “influencia destructiva en todo el sistema de relaciones internacionales”, agregó Putin.El mandatario ruso reafirmó la visión de Rusia de que el supuesto ataque químico del pasado fin de semana sobre la ciudad de Douma, en los suburbios de Damasco y que según activistas causó 40 muertos, fue falso.Según Putin, los expertos militares rusos que inspeccionaron la localidad no hallaron restos del ataque, y criticó a Estados Unidos y a sus aliados por emprender la ofensiva sin esperar a que los inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas visiten la zona.El Ejército ruso explicó que los sistemas de defensa antiaéreos de Siria, de fabricación soviética, derribaron 71 de los 103 misiles de crucero lanzados por Washington y sus colaboradores.El ataque no causó víctimas mortales y las instalaciones militares alcanzadas sufrieron daños menores, explicó el coronel general Sergei Rudskoi, del Estado Mayor de ejército ruso. Los efectivos rusos desplegados en el país monitorearon la situación pero no actuaron contra los misiles.Francia publicó el sábado su evaluación sobre lo ocurrido en Douma el pasado 7 de abril. El informe, que se utilizó como base para sumarse a Washington y Londres en el ataque, cita “la ausencia, hasta la fecha, de muestras químicas analizadas por nuestros propios laboratorios”.El reporte identificó ocho ataques con gas cloro antes del “ataque principal” a Douma y 44 denuncias de uso de armas químicas en Siria durante el año pasado.

