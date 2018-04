Atacan a Siria EU y aliados; Rusia advierte respuesta

Washington— Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lanzaron ayer por la tarde en conjunto ataques militares en Siria en represalia por el presunto uso de armas químicas por parte del régimen del presidente Bashar Assad contra civiles y para disuadirlo de que vuelva a hacerlo, anunció el presidente Donald Trump.El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, advirtió que el ataque en Siria no quedará sin consecuencias.“Los peores miedos se han hecho realidad. Nuestras advertencias no fueron escuchadas”, señaló el diplomático sobre los bombardeos en Damasco en una declaración en su cuenta de Twitter.La primera ministra británica, Theresa May, dijo que autorizó a las Fuerzas Armadas de Reino Unido "a realizar ataques coordinados y enfocados para deteriorar la capacidad de armas químicas del régimen de Siria".La primer ministra inglesa Theresa May describió la maniobra como "un ataque limitado y enfocado" que busca minimizar las bajas civiles.La acción militar no busca intervenir en la guerra civil en Siria ni cambiar al gobierno, agregó.El secretario de Defensa de Estados Unidos, el general Jim Mattis, afirmó anoche que no hay planes para más ataques contra Siria.Fuertes explosiones iluminaban el cielo de Damasco, la capital siria, mientras Trump hacía el anuncio desde la Casa Blanca.La televisión siria reportó que las defensas aéreas de Siria, las cuales son sustanciales, habían respondido al ataque. Cuando el ataque terminó y los cielos nocturnos volvieron a obscurecerse, diversos vehículos con altavoces recorrieron la ciudad reproduciendo canciones nacionalistas.Trump dijo que Estados Unidos está preparado para presionar de manera “sostenida” a Assad hasta que dé fin a lo que Trump describió como un patrón criminal de asesinar a su propio pueblo con armas químicas. No estaba claro si Trump se refería a que la operación militar se extendería más allá de una ronda inicial de ataques con misiles.“El malvado y despreciable ataque hizo que madres, padres y niños sufrieran de dolor y lucharan por respirar. Estos no son actos de un hombre, son crímenes de un monstruo”, declaró Trump.La primera ministra británica agregó en Londres que Occidente ha intentado toda vía diplomática posible para impedir que Assad use armas químicas. “Pero nuestros esfuerzos se han visto frustrados repetidamente” por Siria y Rusia, añadió. (Con información de Associated Press y Excélsior)2011: La primavera árabeEn marzo, en el marco de la Primavera Árabe, inician las protestas en el país contra el gobierno de Bashar al-Asad. El gabinete renuncia, se anuncian reformas, pero las manifestaciones continúan y son reprimidas por el Ejército, lo que da pie a la organización militar de la oposición.En febrero, el Ejército sirio inicia el asedio a la ciudad de Homs bajo control rebelde, lo que deja 300 civiles muertos. Se considera el inicio de la guerra civil. Un intento de mediación de la ONU termina en fracaso al no lograrse un alto al fuego. El régimen amenaza con utilizar armas químicas.2013: El primer ataque químicoEn junio se confirma el primer uso de armas químicas en el conflicto tras un bombardeo contra Damasco, que dejó más de mil 300 muertos. Los Servicios de Inteligencia de EU responsabilizaron a las fuerzas gubernamentales, mientras que la ONU confirmó el hecho pero no su autoría.2014: Surgimiento del grupo Estado IslámicoEn junio, el Estado Islámico (EI) anuncia la creación de su Califato, que abarca desde Alepo, en Siria, hasta Diyala, Irak. Llegan a ocupar más del 50% de Siria. Tres meses después, una Coalición Internacional, encabezada por Estados Unidos, inicia bombardeos contra posiciones del EI.2015: Se suman Rusia y FranciaEl EI conquista Palmira y destruye parte de sus tesoros arqueológicos. En septiembre, Rusia se suma a la ofensiva contra el EI, aunque rebeldes denuncian que los ataques son contra ellos. En noviembre, Francia bombardea al EI en Raqqa como respuesta a una serie de atentados en París.2016: El sitio de AlepoLos barrios de la zona este de Alepo, bajo control de las fuerzas rebeldes, viven un asedio por parte de las fuerzas gubernamentales, que controlan la zona oeste. La situación humanitaria se vuelve crítica y en diciembre concluyen los combates con la rendición de los rebeldes.2017: EU bombardeaEl 4 de abril, un ataque con gas sarín contra la localidad de Jan Sheijun, en la provincia de Idlib, bajo control rebelde, deja más de 70 muertos y ningún grupo se hace responsable. Dos días después, Estados Unidos lanza un bombardeo contra posiciones militares del gobierno sirio.2018: Ataque a DumaEl 7 de abril se registra un ataque contra la ciudad de Duma, último bastión rebelde de Guta Oriental.Organismos humanitarios sirios reportan que fue con armas químicas y dejó al menos 40 muertos y 500 heridos.