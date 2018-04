Conmociona muerte de tres periodistas

Quito– Los ánimos de América Latina se vieron sacudidos ayer, cuando se confirmó la muerte de tres periodistas ecuatorianos secuestrados por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Poco después de que el presidente Lenín Moreno informara sobre los fallecimientos de estos miembros del equipo del diario El Comercio, que inicialmente fueron secuestrados en la frontera con Colombia, las críticas internacionales no se hicieron esperar.En el marco del inicio de la Cumbre de las Américas, que recién inicia en Lima, gobiernos y organismos rechazaron los hechos y exigieron que la situación no quede impune.Más tarde, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó desde Perú que la Cruz Roja Internacional había sido autorizada para buscar los cuerpos. En su declaración añadió que no conoce “los detalles de dónde se realizó este crimen tan atroz”.Los captores del periodista Javier Ortega, 32 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, exigían un canje por tres presos y la rotura de un convenio antidrogas entre ambos países. Al informar sobre su muerte, el mandatario ecuatoriano dijo: “Más allá de los esfuerzos realizados hemos confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos... lo único que han querido es ganar tiempo”.Moreno ofreció una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a la captura de alias “Guacho”, líder del grupo disidente de las FARC que habría tomado cautivos a los comunicadores.Ecuador y Colombia lanzaron una ofensiva militar con equipos de élite en la región fronteriza donde los comunicadores habían sido secuestrados el 26 de marzo cuando habían llegado a la zona fronteriza para obtener información periodística.Tras darse a conocer las muertes, Santos dispuso el viaje a Ecuador del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; del comandante general de las Fuerzas Armadas, general Alberto Mejía, y del director de la policía, general Jorge Nieto, entre otros para coordinar acciones.· El 26 de marzo, los tres periodistas cubrían la violencia en la frontera con Colombia cuando fueron secuestrados por disidentes de las FARC· Captores exigían un canje por tres presos y la rotura de un convenio antidrogas entre Colombia y Ecuador· El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ofreció una recompensa de 100 md por información de ‘Guacho’, el presunto líder disidente Ayer se confirmó la muerte de los tres hombres

