Detienen a otro por abusos sexuales en futbol de Argentina

Buenos Aires– La justicia argentina detuvo hoy a otro hombre en el marco de la causa que investiga los abusos sexuales cometidos a futbolistas juveniles del club Independiente, lo que lleva a seis el total de sospechosos arrestados.El detenido, “de apellido Ponte, y apodado ‘Tito, el Rey de Reyes”, fue apresado durante varios allanamientos realizados durante la madrugada en distintos inmuebles de la capital argentina y será indagado en las próximas horas, dijo a Radio La Red y al canal Todo Noticias el procurador general (jefe de fiscales) de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.El nuevo detenido es el único de los seis hombres apresados por el escándalo sexual en las inferiores de Independiente que está acusado de “grooming”, consistente en el acoso previo al acto de abuso realizado mediante medios informáticos y tecnológicos, aunque la imputación en su contra podría ampliarse, explicó el funcionario, que no dio más detalles sobre el hombre.Medios de prensa señalaron en tanto que el apresado es Alberto Amadeo Ponte y sería representante de jugadores.El escándalo estalló días atrás, cuando Independiente, situado al sur de la capital, denunció ante la justicia que uno de sus futbolistas de entre 15 y 16 años que se alojaba en la pensión para juveniles del club confesó que mantenía relaciones sexuales con hombres mayores a cambio de dinero. El chico lo confesó luego de quebrarse ante el psicólogo.Desde entonces, la fiscal a cargo de la causa, María Soledad Garibaldi, determinó que siete juveniles fueron prostituidos y ordenó detener en los últimos días a cinco personas, entre ellos un juez de línea, un relacionista público y un organizador de torneos que están imputados por los delitos de abuso sexual agravado por acceso carnal y corrupción de menores.Conte Grand, que desde la Procuraduría de la provincia de Buenos Aires asiste a la fiscal en la investigación, también indicó que durante los allanamientos realizados a departamentos y un hotel alojamiento (por horas) se secuestraron elementos que impulsarán la investigación y servirían para determinar si grabaron a los menores manteniendo relaciones con adultos.El procurador puntualizó que los detenidos no integrarían una organización piramidal “que se haya preparado” para cometer estos actos, sino que más bien “mantienen vínculos horizontales de tipo social”.“La sensación es que se transmitían información en relación a posibles víctimas o acceder a estos chicos”, señaló Conte Grand, quien apuntó que el perfil de las víctimas es de “extrema vulnerabilidad desde el punto de vista afectivo y con necesidades económicas”.Los sometidos recibían como pago a sus servicios sexuales, botines, ropa deportiva o pasajes para viajar.En un segundo caso que sacudió al ámbito futbolístico y que no está relacionado directamente con el de Independiente, la asociación de Ayuda a Víctimas de Violación (Avivi) denunció ante la justicia el presunto abuso sexual contra al menos dos menores que residían en una pensión del club River Plate entre 2004 y 2011. Las instalaciones del club –que ha manifestado su voluntad de colaborar– fueron allanadas.A raíz de estos escándalos, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que llevará un fuerte control sobre las pensiones donde viven jugadores juveniles.Otros ámbitos deportivos quedaron salpicados por denuncias de abuso. Días atrás, el Comité Olímpico Argentino presentó una denuncia ante la justicia contra un entrenador de gimnasia que habría abusado de deportistas en la década de los 90.

