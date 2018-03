Uagadugú- Extremistas islámicos atacaron el viernes la embajada de Francia y el cuartel general del ejército en ofensivas simultáneas en la capital de Burkina Faso, lo que dejó ocho muertos y más de 80 heridos. Los ocho agresores fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.Los hechos violentos, a los que el gobierno definió como un atentado terrorista, representan un mayor deterioro en la peligrosa situación de seguridad en la ex colonia francesa. Los extremistas islámicos ya habían realizado dos ataques previos desde enero de 2017, y cada uno de ellos generó críticas a la respuesta del ejército.Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad por los atentados del viernes.En uno de los ataques fue destruida una habitación del cuartel militar donde estaba programada una reunión de altos oficiales, la cual fue reubicada en el último momento, informó el ministro de Seguridad, Clement Sawadogo."Si la reunión se hubiera llevado a cabo en la primera sala, nuestro ejército hubiera quedado decapitado", dijo Sawadogo, y añadió que algunos de los agresores utilizaban vestimenta militar y parecían estar al tanto de la reunión programada.El ataque a la embajada francesa ocurrió alrededor de las 10:15 a.m., y testigos de las oficina de la televisora estatal, cercana al lugar, dijeron a The Associated Press que los agresores llegaron a bordo de una camioneta pickup, gritaron "¡Allahu akbar!" ("¡Dios es grande!") y comenzaron a disparar.Nadie en la embajada resultó herido, pero un gendarme y cuatro agresores murieron, informó el ministro del Exterior de Francia, Jean-Yves Le Drian, en declaraciones televisadas.Durante horas se escucharon disparos y explosiones, que finalizaron alrededor del mediodía. Los empleados huyeron de las oficinas cercanas y era posible ver helicópteros sobre la embajada.Un ataque similar ocurrió en los cuarteles del ejército, al otro lado de la ciudad. Los agresores también llegaron en una pickup y comenzaron a dispararles a los soldados, dijo Moussa Korbeogo, vendedor en un mercado cercano.Se podía ver una gran columna de humo que salía de la oficina del jefe del estado mayor conjunto, donde los testigos reportaron fuertes explosiones. Se rompieron cristales ahí y en edificios cercanos."Algunos de los soldados corrieron a un banco cercano para buscar refugio. Hubo varios muertos dentro y fuera de las instalaciones", comentó Korbeogo.Se establecieron cinco centros de emergencia para atender a las víctimas en hospitales, un cuartel militar y en un estadio de Uagadugú, dijo el coronel Amade Kafando, director general de la unidad militar de salud de Burkina Faso.El presidente francés Emmanuel Macron habló con el presidente Roch Marc Christian Kabore para expresarle sus condolencias y su apoyo, y también para agradecerle a las fuerzas armadas del país por su rápida intervención.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.