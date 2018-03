Johannesburgo— La salud del último rinoceronte blanco del norte que existe en el mundo se ha deteriorado, con lo que esa subespecie de rinoceronte se acercó un paso más a la extinción causada por la caza furtiva.El macho de 45 años, llamado Sudán, fue catalogado el año pasado como "el soltero más elegible del mundo" en la aplicación de citas Tinder como parte de un evento para recaudar fondos.Vive con las dos últimas hembras de rinoceronte blanco del norte. El Centro de Conservación Ol Pejeta de Kenia informó el jueves que Sudán estaba luchando a pesar de tener una atención de 24 horas por parte de los veterinarios.Sudán pareció recuperarse bien de una infección que se desarrolló en su pata trasera derecha a finales de 2017, pero otra infección más profunda fue descubierta recientemente en la misma zona, dijo el centro."Estamos muy preocupados por él. Está muy viejo para ser un rinoceronte y no queremos que sufra innecesariamente", dijo el centro en una declaración.Sudán y las hembras Najin y Fatu, junto con un segundo macho de la misma subespecie llegaron a Ol Pejeta desde un zoológico checo en 2009. El otro macho murió entonces.Los científicos esperan salvar de la extinción al rinoceronte blanco del norte usando rinocerontes blancos del sur como madres sustitutas que porten embriones de rinoceronte blanco del norte y den a luz. El proceso in vitro se llevaría a cabo utilizando espermatozoides de rinocerontes que se almacenan en Berlín y óvulos extraídos quirúrgicamente de las hembras en Ol Pejeta, según el centro de conservación.Los rinocerontes blancos del norte alguna vez recorrieron libremente partes de Chad, Sudán, Uganda, Congo y la República Centroafricana, pero en 1960 apenas quedaban más de 2 mil, según Save the Rhino International, un grupo con sede en Londres.Los últimos rinocerontes blancos del norte en estado salvaje fueron observados hace más de una década en el Parque Nacional de Garamba, en República Democrática del Congo, cuyos animales han sido atacados frecuentemente por grupos armados en medio del conflicto en la región. Los esfuerzos para salvaguardar la subespecie mudando un pequeño número a Kenia fracasaron.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.