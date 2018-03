Londres– Gran Bretaña exhortó a la Unión Europea a ser constructiva, y el bloque les pidió a los británicos que sean realistas, mientras las partes dirimen cuestiones como la frontera de Irlanda del Norte y la relación económica que sostendrán luego del Brexit.La primera ministra británica Theresa May se reunió con el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk en su residencia oficial en Londres, un día antes de que la mandataria dé un discurso en el que dijo que esbozará “nuestras propuestas para una futura sociedad económica” con la UE.La oficina de May indicó que durante el discurso del viernes pedirá el “acuerdo más amplio y más profundo posible, que cubra a más sectores y coopere más que cualquier acuerdo de libre comercio de cualquier parte del mundo hoy día”.La premier planea decir que se puede lograr “por nuestro punto de partida único, donde ambos tenemos las mismas leyes y reglas”.En un comunicado emitido el jueves, y posterior a la reunión con Tusk, la oficina de May informó que ella “esperaba que los líderes europeos se comprometan con este pensamiento de una forma constructiva”.La residencia oficial de May calificó la reunión como “positiva y productiva”.Sin embargo, Tusk y otros altos funcionarios de la UE han expresado una creciente frustración sobre la postura de los británicos, la cual muchos en el bloque ven como vaga y poco realista. Tusk dijo que cuando la reunión comenzó no estaba “contento” con las “líneas rojas” de negociación de May, las cuales incluyen abandonar el mercado único y la unión aduanera de la UE.La salida de Gran Bretaña de la UE está prevista para marzo de 2019, pero las partes todavía no han negociado los nuevos acuerdos en cuestiones de comercio, seguridad, aviación y de una gran cantidad de otros temas.El negociador del bloque Michel Barnier dijo el jueves que los funcionarios británicos deben dejar de pretender que “Gran Bretaña podría obtener un acuerdo de libre comercio con la UE con todos los beneficios del mercado único pero sin las obligaciones”.“Dejar a un lado las ideas de ese tipo nos permitirá comenzar a construir una exigente sociedad futura que sea realista”, le comentó Tusk a un grupo de empresarios en Bruselas.Los objetivos de los británicos han sido vagos hasta ahora –tras más de 18 meses de que el país voto a favor para abandonar la UE– debido a que el gobierno conservador de May está dividido. Algunos ministros quieren una salida limpia, mientras que otros esperan mantener la alineación económica con el bloque para amortiguar el impacto del Brexit. (Jill Lawless y Lorne Cook / Associated Press)