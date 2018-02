Corea del Norte suministró a Siria materiales que pueden ser utilizados en la fabricación de armas químicas.Así lo mostró un informe de expertos de la ONU dado a conocer este martes por The New York Times.De acuerdo con la agencia EFE, el documento, que no se ha hecho público y cuyo contenido la organización no ha querido confirmar, estudia posibles violaciones por parte de Pyongyang de las sanciones en su contra aprobadas por el Consejo de Seguridad.El grupo de expertos documenta los supuestos intercambios entre Norcorea y Siria, aunque señala que las pruebas disponibles no demuestran de forma definitiva que haya una cooperación entre los dos países en el ámbito de las armas químicas.Según el informe, el país asiático suministró a Siria losas, válvulas y termómetros, todos resistentes a ácidos, que pueden ser utilizados en la producción de ese tipo de armamento.El informe de los expertos de la ONU, que reportan al Consejo de Seguridad de posibles violaciones de las sanciones a Norcorea, señala que en enero de 2017 se interceptaron losas residentes a ácidos en dos barcos que partieron del país asiático con destino a Siria.Esos materiales, conforme a los especialistas, se utilizan en la construcción de instalaciones que producen armas químicas.El periódico neoyorquino asegura que el documento subraya el peligro que plantea cualquier comercio de este tipo entre ambos países, pues podría facilitar a Damasco el uso de armas químicas y a Pyongyang ingresos para financiar sus programas nucleares y de misiles.Preguntado por el informe, el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, señaló que no conocía su contenido ni si éste se hará público en algún momento.Estados Unidos, que acusó en repetidas ocasiones a Siria de usar armas químicas y a Norcorea de tratar de esquivar las sanciones internacionales, tampoco quiso confirmar la información, pero aseguró que va en línea con sus sospechas."Esto es algo sobre lo que Estados Unidos ha tenido preocupaciones desde hace un tiempo", comentó Heather Nauert, la portavoz del Departamento de Estado, al ser preguntada durante una conferencia de prensa en Washington.Nauert añadió que la preocupación es que, conforme Pyongyang se siente más "desesperada", busca formas diferentes de tratar de hacer dinero para financiar su régimen.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.