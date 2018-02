Una corte alemana determinó el martes que las ciudades pueden prohibir el acceso a coches diésel para combatir la polución del aire, una decisión que podría afectar a millones de conductores y a la potente industria automotriz del país.La Corte Administrativa Federal en Lipzig rechazó una apelación presentada por dos estados alemanes contra las decisiones de tribunales menores, que sugerían que una prohibición a modelos especialmente contaminantes de autos diésel sería eficaz y debería tenerse en cuenta.Activistas medioambientales han demandado a decenas de ciudades alemanas, alegando que tienen el deber de reducir la contaminación aérea excesiva para proteger la salud de la gente. Los autos diésel emiten óxidos de nitrógeno, o NOx, que provocan enfermedades respiratorias y miles de muertes prematuras al año.Las autoridades han advertido que aplicar las prohibiciones sobre algunos vehículos puede ser una pesadilla administrativa.Los jueces concluyeron que las dos ciudades afectadas por el caso -Stuttgart y Düsseldorf- pueden incluir vetos a vehículos diésel en sus planes de aire limpio, pero tienen que asegurarse de que las medidas son proporcionales al objetivo de reducir las emisiones al límite legal.El fallo también plantea periodos de transición para la imposición de las prohibiciones. Cualquier norma en Stuttgart, hogar de la automotriz Daimler, no entraría en vigor hasta el 1 de septiembre como pronto, según la agencia de noticias dpa.En un golpe a los propietarios de automóviles, el juez que presidía el tribunal, Andreas Korbmacher, dijo que las ciudades no estarán obligadas a compensar a los conductores por no poder utilizar sus vehículos diésel.El valor de los vehículos diésel ya sufrió un duro revés hace tres años, cuando se supo que la fabricante Volkswagen había utilizado un software en sus modelos para falsear las pruebas de emisiones en Estados Unidos. El hallazgo supuso fuertes multas y costosas recompras para la firma en Estados Unidos.El gobierno alemán no ha reclamado dinero a las automotrices por vender autos con emisiones contaminantes mayores a las publicitadas. Pero en un intento de evitar los vetos a estos vehículos, el gobierno propuso hace poco varias medidas para reducir las emisiones dañinas, como subvencionar el transporte público y mejoras mecánicas en millones de vehículos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.