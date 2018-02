Presidente chino recibe burlas en redes sociales

Ahora que el Partido Comunista de China se prepara para revocar el límite en los mandatos presidenciales –que le permitirán al presidente Xi Jinping continuar dirigiendo el país más allá del 2023– los comentaristas han tomado las redes sociales para burlarse o elogiar la medida.En un comentario que fue publicado el fin de semana aparece Winnie the Pooh, que representaría al líder, abrazando un gigantesco tarro de miel con los ojos totalmente cerrados.“Encuentren lo que aman y nunca lo dejen ir”, fue la publicación que se hizo viral, que originalmente data de 2013 en la plataforma china Weibo, un servicio chino parecido a Twitter. Otras personas optaron por una ruta diferente, ya que hicieron circular un artículo aprobado en el 2014 por el partido acerca del desaparecido e importante líder Deng Xiaoping con este encabezado: “Lo último que haría sería establecer un sistema para el retiro”.Los chinos que no están satisfechos con las maquinaciones del partido siempre han adoptado medios indirectos para expresar su descontento en línea, desde emplear imágenes de Pooh hasta popularizar un insulto en contra del gobierno, que suena particularmente como una palabra altisonante cuando se pronuncia.Este domingo volvieron a cobrar vigencia, ya que el Comité Central, que es el que toma las decisiones, anunció que abolirá una provisión constitucional que prohíbe que el jefe de Estado esté en el poder más de dos términos consecutivos. Eso elimina la única barrera formal que tiene Xi, quien también es comandante en jefe del Ejército, para mantenerse en el poder de manera indefinida.La agencia de noticias Xinhua en su versión oficial en inglés, fue la primera en anunciar este domingo el cambio en los límites de los períodos del mandato. Posteriores reportes en idioma chino en medios oficialistas mencionaron la propuesta como parte de una serie de enmiendas.Hasta este lunes, la publicación de Pooh del 2013 no estaba visible en el perfil de Disney en Weibo.La empresa rechazó comentar sobre el tema. La censura contra Weibo entró en acción ayer, ya que la búsqueda de términos como “tercer término consecutivo” ya no aparecieron. Otros términos que no aparecen en los resultados son “Emperador Xi” y “Hay que vivir para siempre y nunca envejecer”. (Con información de Bloomberg)

