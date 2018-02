Londres— Cuatro personas fueron hospitalizadas el domingo en condición crítica tras una explosión que desató el incendio de un inmueble en la ciudad de Leicester, dijeron agencias de emergencia.En un principio la policía de Leicestershire solicitó al público alejarse de la avenida donde ocurrió la explosión poco después de las 7 de la noche mientras personal de emergencias atendía un “incidente grave”.Unas tres horas después, el departamento informó en su página de Internet que no había indicios de que la emergencia estuviera relacionada con el terrorismo. Solicitó no conjeturar sobre las causas.“La causa de la explosión será objeto de una investigación conjunta de la policía y el Servicio de Bomberos y Rescate de Leicestershire”, agregó.El incidente en una concurrida calle que conduce al centro de la ciudad de Leicester derivó en una operación de búsqueda y rescate, afirmó. Seis camiones de bomberos y un equipo de respuesta a materiales peligrosos fueron enviados a la zona.Los Hospitales de la Universidad de Leicester informaron que las cuatro personas internadas están en estado crítico. No se dieron detalles sobre la naturaleza de sus lesiones.Imágenes de video muestran un inmueble envuelto en llamas y diversos vehículos policiales y ambulancias alrededor.Los bomberos indicaron que al parecer el edificio se vino abajo y se desconoce si más personas resultaron lesionadas o se encuentran atrapadas bajo los escombros.En la calle donde ocurrió el incidente hay apartamentos, tiendas, un restaurante de kebab y un comercio de comestibles polacos. La Policía dijo que varios inmuebles próximos al incendio resultaron dañados.Los vecinos fueron desalojados como medida de precaución y llevados a una estación cercana de policía. La electricidad fue interrumpida en la zona y se estableció un amplio cordón policial.Leicester se encuentra a 177 kilómetros (110 millas) al norte de Londres.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.