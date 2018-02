Ginebra– El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reveló que 21 empleados fueron despedidos desde 2005 por haber pagado a cambio de servicios sexuales o renunciaron mientras se realizaba la investigación interna, y reconoció que conductas de este tipo son una “traición” a la gente por la que trabaja.“Esta conducta es una traición a la gente y comunidades que servimos, va contra la dignidad humana y debemos estar más atentos para prevenirla”, señaló el director general de la organización humanitaria, Yves Daccord, en una declaración en su página web.En un periodo en el que no paran de salir a la luz casos de acoso, conductas inapropiadas o agresiones sexuales en distintos sectores, incluyendo el humanitario, Daccord pidió a sus equipos que rastreen todos los datos sobre esta problemática, ya que el sistema de gestión que utiliza no le permite hacerlo demanera precisa.“El sistema descentralizado de gestión que hemos usado por cuatro décadas es el que nos permite tomar decisiones de vida o muerte en términos de seguridad y suministro de ayuda, pero cuando se trata de malas conductas ha sido difícil compilar datos exactos”, explicó.Con la información que solicitó a su equipo, Daccord indicó que además de los 21 casos identificados, hubo dos empleados sospechosos de conductas sexuales inapropiadas a los que no serenovó su contrato.El CICR tiene más de 17 mil empleados en todo el mundo y el responsable de la entidad reconoció que existe la preocupación de que hechos “que debían ser reportados, todavía no lo han sido, o lo fueron pero no se trataron adecuadamente”. Aseguró que se están tomando acciones para resolver esto.Todos los contratos de trabajo están vinculados al Código de Conducta del CICR, que desde 2006 prohíbe explícitamente la compra de servicios sexuales, incluso en lugares donde la prostitución es legal, “porque consideramos que este comportamiento es incompatible con los valores y la misión de la organización”.“Todo empleado que viole nuestro Código de Conducta tendrá que responder por sus actos”, aseguró el director general del CICR, quien dijo que se ha establecido contacto con otras organizaciones que trabajan en actividades similares para impedir que los infractores puedan moverse en el sector sin ser detectados.El viernes, el director ejecutivo adjunto de ONUSIDA, el brasileño Luiz Loures, dimitió tras haberse visto involucrado en una investigación por acoso sexual, días después de que el número dos de Unicef, Justin Forsyth,también renunciara por conductas inapropiadas con mujeres.La organización no gubernamental británica Plan International confirmó ayer la existencia de seis casos de abusos sexuales a menores y explotación infantil cometidos por trabajadores suyos o colaboradores externos.En un comunicado, este grupo humanitario, que centra sus esfuerzos en la protección de la infancia, confirmó los casos denunciados el pasado jueves desde La Haya por la directora de la organización en Holanda, Monique van Hek. Cinco de esos casos ocurrieron entre julio de 2016 y junio de 2017 y todos ellos fueron denunciados ante las autoridades de los países donde tuvieron lugar, según explicó ayer Plan International.En su nota, la organización aseguró que “lamenta mucho” la existencia de abusos a menores cometidos, por personal propio o asociadono británico.La ONG, que opera en más de setenta países con el objetivo, entre otros, de mejorar el acceso a agua potable, comida, alojamiento y educación, también señaló que durante ese periodo detectó otros nueve incidentes de acoso sexual cometido por algunos de sus trabajadores contra otros adultos.-EFELas autoridades haitianas van a revisar el funcionamiento de las ONG que operan en el país y a establecer un mayor control sobre éstas para evitar que, bajo la bandera de la ayuda humanitaria, se produzcan situaciones similares al reciente escándalo protagonizado por directivos de Oxfam.El Ministerio de Planificación y Cooperación Externa haitiano decretó la suspensión las actividades de la representación inglesa de Oxfam en el país por un periodo de dos meses, después de conocerse que responsables de la organización contrataron a prostitutas en esa nación tras el sismo de 2010.El titular de la institución, Aviol Fleurant, explicó que “la suspensión de Oxfam es para decir basta y para reparar los daños causados por la organización, que afectan a la dignidad del pueblo haitiano”.Durante esos dos meses, la cartera que encabeza Fleurant y el Ministerio Público desarrollarán sendas investigaciones sobre los hechos, que el ministro calificó de “muy duros”.“Nuestra investigación continúa e iremos informando a la prensa sobre los avances. Todo el gobierno está preocupado, incluso el presidente, Jovenel Moise”, apuntó.

