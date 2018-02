Autos bomba matan a 18 en Somalia

Mogadiscio, Somalia— Los estallidos de dos coches bomba dejaron al menos 18 muertos ayer en la capital de Somalia y pusieron fin a varios meses de calma en Mogadiscio, blanco frecuente de ataques del grupo extremista Al-Shabab.Las explosiones ocurrieron al día siguiente de que el ministro del Interior del país advirtiera que había un vehículo con explosivos en algún lugar de la capital.El primer estallido ocurrió cerca de la sede de la agencia de inteligencia somalí, dijo el capitán de la Policía Mohamed Hussein en declaraciones a The Associated Press.Añadió que la segunda explosión tuvo lugar cerca del parlamento, donde el vehículo trató de burlar un puesto de control antes de que las fuerzas de seguridad enfrentaran a atacantes sospechosos de intentar atacar el palacio presidencial.El servicio de ambulancias Aamin transportó 18 muertos y 20 heridos tras las explosiones, dijo a la AP su director Abdirahman Abdulqadir.Al-Shabab, con sede en Somalia, se atribuyó el ataque mediante un mensaje por su radiodifusora Andalus.El atentado más devastador en la historia de este país del Cuerno de Africa ocurrió en octubre, cuando un camión bomba estalló en Mogadiscio y 512 personas murieron.Sólo unos cuantos ataques ocurridos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos han dejado más muertos. Se responsabilizó a Al-Shabab.Hay temores por los planes de transferir la seguridad del país a las propias fuerzas de Somalia, a medida que las fuerzas de la Unión Africana, de 21 mil efectivos, inician un retiro que se prevé termine en el 2020.El jefe de dichas fuerzas, Francisco Madeira, dijo que finalizar el retiro antes del 2021 “podría tener graves riesgos de reveses que podrían descarrilar los avances ya conseguidos”.Las fuerzas somalíes, dijo, todavía no están listas.

