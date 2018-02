Ciudad de México- El Parque Zoológico Metropolitano del Zulia padece su peor crisis desde su fundación hace 45 años.Conforme a un reportaje especial realizado por el medio local Panorama, en medio de la inseguridad y la coyuntura económica del país petrolero, la mal nutrición abunda en toda la colección de animales que aún preserva el zoológico.Los animales comen una vez a la semana y los más afectados son las especies carnívoras y carroñeras como los tigres, leones, leopardos, pumas, cunaguaros y el cóndor andino.Un cuidador del parque explicó al medio local que estos felinos deben comer al día entre el 8 al 10 por ciento de su peso, algo que no sucede.La administración del zoológico reconoció la falla y se la atribuyen a la falta de presupuesto, la inflación y la escasez de alimentos.Arón Montiel, gerente general del parque, reconoció que el santuario animal está en crisis y que hay una necesidad importante de alimentos para sostener la operatividad del lugar.Explicó que se necesita una tonelada de carne; cuatro mil kilos de verduras y 120 kilos de concentrado animal a la semana para alimentar correctamente a las 300 especies y casi mil unidades que hay en el lugar."Los carnívoros tienen la mala costumbre de comer carne, y no le podemos dar otro alimento que no sea carne; por eso se nos hace difícil”, señaló Montiel.Pero las soluciones salen de donde se puede y así lo explicó un cuidador que dio su testimonio anónimo."El sábado se sacrificó una cabra para darle de comer a los felinos; se picó en cuatro y se repartió entre los peores nutridos. También hemos tenido que matar a chigüires, cinco báquiros y búfalos para alimentar a otros animales que sería muy triste que murieran de hambre, como la pareja de cóndor andino que está en peligro de extinción y resulta una joya dentro de la colección del parque”, alegó el empelado.Los trabajadores del parque, que solamente son 50, añadieron que la alimentación para las especies herbívoras se cumple adecuadamente.Este grave problema de alimentación empeora cuando se suman otras carencias como la infraestructura y la seguridad del parque.En el lugar hay varias bombas de agua dañadas, por lo que deben recurrir a camiones cisterna, los cuales tampoco llegan con regularidad, ni se contratan los suficientes.Según lo publicado por el medio venezolano, uno de los escasos visitantes que caminaban en el zoológico sacó su botella de agua, acercó la boquilla a la cerca y le dio de beber al jaguar."El pobre animal no tiene que tomar dentro de la jaula. Se tomó toda el agua que tenía”, dijo una mujer, quien alegó no tener miedo a que el animal le hiciera algo, pese a que sobrepasó la cerca de seguridad.Respecto a la inseguridad, nada cambió desde agosto del año pasado cuando una decena de animales fueron robados y las autoridades regionales anunciaron planes concretos para frenarla.Asimismo, los techos de acero de los exhibidores fueron desvalijados, por lo que los animales sufren por tener una sombra.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.