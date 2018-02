Naciones Unidas- El Consejo de Seguridad de la ONU no logró este viernes alcanzar un acuerdo sobre una resolución que demande una tregua en Siria, por lo cual decidió posponer hasta este sábado su votación."Estoy extremadamente frustrado con el hecho de que no hemos podido adoptar una resolución para aliviar el sufrimiento del pueblo sirio", dijo el embajador de Suecia ante la ONU, Olof Skoog."Trabajaremos esta noche y definitivamente volveremos mañana".Por su parte, el embajador kuwaití, Mansur al Otaibi, que ostenta la presidencia del órgano este mes, comentó que ya casi llegan a un acuerdo."Seguimos trabajando en la redacción, en algunos párrafos, pero ya casi estamos ahí", dijo rodeado de los representantes de los otros nueve miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.Después de todo un día de negociaciones de última hora, los 15 Estados miembros fueron incapaces de encontrar un compromiso entre la propuesta inicial y los cambios exigidos por Rusia.La embajadora de Estados Unidos en el organismo, Nikki Haley, culpó a Moscú por el retraso en la votación y calificó como increíble que esté demorando la votación sobre un alto el fuego que permitiría el acceso humanitario a Siria."¿Cuánta gente más morirá antes de que el Consejo de Seguridad acuerde para dar esta votación?, se preguntó Haley."El pueblo sirio no puede esperar", agregóSuecia y Kuwait, los promotores de la iniciativa, aseguraron que las partes estuvieron muy cerca de un acuerdo y adelantaron que este sábado habrá un voto incluso si no se logra antes un consenso sobre el texto.Se ignora si Rusia, con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, finalmente lo apoyará.El jueves por la noche, el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, comentó que no había acuerdo para la imposición de un alto el fuego humanitario.El borrador tiene como objetivo aligerar el asedio del régimen sirio a Guta Oriental, suministrar ayuda humanitaria urgente y organizar evacuaciones en este enclave de 400 mil habitantes.

