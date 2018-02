Partidos opositores de Venezuela descartan ir a elecciones

Caracas— Los mayores partidos opositores de Venezuela acordaron no participar en las elecciones presidenciales de abril ante la falta de condiciones electorales, decisión que eleva las tensiones políticas y amenaza con profundizar la crisis que enfrenta el país suramericano agobiado por una desbocada inflación de cuatro dígitos y una severa escasez de alimentos y medicinas.En tanto, el gobierno redobló la apuesta y anticipó que propondrá que en los mismos comicios sean elegidos los diputados del Congreso, dominado por la oposición y cuyo mandato finaliza en enero de 2021, anuncio que los analistas asumen como un intento del oficialismo de presionar a algunas facciones de la oposición para que acudan a las elecciones presidenciales.El vicepresidente del Partido Acción Democrática, diputado Edgar Zambrano, dijo a The Associated Press que su organización y las fuerzas Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo decidieron sumarse a la postura de Voluntad Popular, la tercera fuerza opositora, de no acudir a los comicios.“Necesitamos el conjunto de todas las fuerzas de la oposición y desde ese punto de vista si no está Voluntad Popular, si no está Primero Justicia, si no está Un Nuevo Tiempo, pues se hace muy cuesta arriba ir contra una matriz que se va a generar a favor de la no participación”, indicó el dirigente.Primero Justicia, que es la mayor fuerza opositora, anunció que ante la negativa del gobierno de otorgar las garantías electorales –tales como auditorías, observación internacional, el voto de todos los venezolanos en el exterior y el respeto a los plazos electorales– decidió no participar en el proceso, que consideró como “fraudulento”.