Amenaza Turquía con atacar a Siria

Beirut, Líbano— Turquía amenazó hoy con atacar a las tropas del gobierno sirio si se despliegan en un enclave en el norte del territorio turco para proteger a una milicia kurda que Ankara batalla allí.La advertencia del canciller turco se produjo poco después de que la prensa estatal siria dijo que las fuerzas pro gobierno comenzarían a entrar en el enclave de Afrin, controlado por los kurdos, en el noroeste del país "en unas horas", tras llegar a un acuerdo con la milicia kurda de la región.La agencia noticiosa oficial SANA dijo que las fuerzas sirias serían desplegadas en Afrin para fortalecer a las fuerzas locales contra la "agresión" turca, indicando que el gobierno sirio y los combatientes kurdos habían llegado a un acuerdo bajo el cual las fuerzas gubernamentales ayudarían a repeler una ofensiva turca en el enclave.El acuerdo pudiera hacer que Turquía se retire de una ofensiva aérea y terrestre de un mes que busca expulsar de Afrin a la milicia kurda siria conocida como Unidades de Protección del Pueblo (YPG). Ankara dice que YPG es un grupo terrorista vinculado a su propia insurgencia armada kurda dentro de las fronteras de Turquía.El canciller turco Mevlut Cavusoglu emitió rápidamente una advertencia, diciendo que el país estaba listo para combatir a las tropas del gobierno sirio si entran a Afrin a proteger a los combatientes kurdos.Hablando desde Amán, Jordania, Cavusoglu añadió que "si el régimen entra para proteger a la YPG, entonces nadie podría pararnos, parar a Turquía ni a los soldados turcos".Por otro lado, dijo que Ankara no tendría problemas si las tropas sirias entran a Afrin para despejarlo de combatientes kurdos.El anuncio se produjo mientras la violencia prosigue en Afrin.El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y la prensa estatal siria reportaron que las tropas turcas cañonearon aldeas en el enclave.SANA no dio más detalles sobre el movimiento de tropas sirias, conocidas como "fuerzas populares". Damasco se retiró de buena parte de la zona fronteriza con Turquía en 2012 y no tiene presencia en Afrin.La iniciativa podría ser un primer paso para restaurar la presencia del gobierno sirio a lo largo de la frontera con Turquía. Ankara ha sido una gran defensora de los enemigos del presidente sirio Bashar Assad, y ha apoyado a rebeldes que luchan por derrocarlo durante los siete años de guerra civil.Sin embargo, en los últimos años Turquía se ha centrado más en limitar la creciente influencia kurda junto a sus fronteras.El diario privado turco Haberturk indicó que se esperaba que las fuerzas del gobierno sirio se desplegaran en 52 puntos a lo largo de la semana y a cuatro lugares en los dos próximos días. El periódico afirmó, sin identificar sus fuentes, que según el acuerdo, las YPG aceptaron entregar las armas pesadas en su poder.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.