El Gobierno venezolano confirmó hoy que el jefe del Estado, Nicolás Maduro, asistirá a la Cumbre de las Américas en Lima, el 13 y 14 de abril, pese al rechazo manifestado por Perú.Provistos del más riguroso sustento jurídico, que demuestran que no existe impedimento de ninguna naturaleza para que Venezuela participe en la VIII Cumbre de las Américas, confirmamos que el presidente Nicolás Maduro Moro asistirá puntualmente, señala un comunicado de la cancillería venezolana.Por su parte, la ministra peruana de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, dijo hoy estar segura de que Maduro no acudirá a la cita, después de que el Gobierno de Perú le retirara esta semana la invitación tras la decisión de convocar de manera anticipada para el 22 de abril las elecciones presidenciales en Venezuela.Perú tiene los mecanismos administrativos para impedir el ingreso de Maduro a su territorio para participar en la Cumbre de las Américas, dijo Aljovín."Todo Estado tiene facultades y procedimientos administrativos para establecer medidas de diferente tipo cuando una persona no es bienvenida", sostuvo Aljovín en una entrevista con el diario La República."Cuando a alguien se le dice que no es bienvenido, debe asumir que no es bienvenido. Estoy segura, así va a ocurrir", agregó.En respuesta, la cancillería venezolana señaló que "no está atribuida de forma alguna a la república del Perú ni a ningún otro Estado la facultad de decidir sobre la participación de un Estado miembro y fundador".Por el contrario, prosigue Caracas, Perú debe garantizar la logística y la inmunidad a los representantes de los Estados miembros por lo que consideran que el rechazo que les ha manifestado Perú "dejan al descubierto un notable desconocimiento sobre las reglamentaciones correspondientes"."El incumplimiento de este compromiso a partir de evidentes motivaciones políticas ideológicas constituiría una grave afrenta de su Gobierno (...) coloca al Gobierno del Perú al margen del derecho", agregó.La cancillería venezolana también acusó a la Administración de Pedro Pablo Kuczynski de irrespetar "los principios más elementales del Derecho Internacional Público".El martes, al término de una reunión de los 14 países del Grupo de Lima, Aljovín pidió a Maduro que desistiera de acudir a la Cumbre, pues su presencia ya no era "bienvenida" a raíz de su insistencia de realizar elecciones presidenciales en Venezuela el 22 de abril sin garantías para la oposición."Llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad (...) de Venezuela", respondió entonces Maduro en Caracas.En referencia a estas declaraciones, Aljovín comentó que "Maduro ha dicho muchas cosas que no ha cumplido".