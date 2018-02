Washington— Es un escenario temido por muchos en la confusa guerra que se libra en varios frentes en Siria: una confrontación en la que tropas estadounidenses, en respuesta a una provocación, maten a soldados o mercenarios rusos en un hacinado campo de batalla.Reportes rusos difundidos ayer describen justo ese escenario, en el que un número desconocido de contratistas del ejército ruso murieron la semana pasada en una encarnizada contraofensiva estadounidense.Pero el secretario de Defensa Jim Mattis y otros funcionarios de Estados Unidos señalaron que no cuentan con información de víctimas, y el Kremlin no confirmó el fallecimiento de ningún ruso.Las autoridades estadounidenses también indicaron que el gobierno ruso no ha presentado una denuncia sobre el deceso de alguno de sus ciudadanos.Lo que no está a discusión es la confusa y cambiante naturaleza de un campo de batalla en el que tropas de varios países se encuentran unas con otras, lo que incrementa la posibilidad de enfrentamientos violentos.Ya sean accidentales o intencionales, estos enfrentamientos conllevan el riesgo de arrastrar a Washington y Moscú a una situación que se ha evitado de manera cuidadosa incluso en los momentos más oscuros de su relación: que sus tropas entren en guerra directa entre sí.Las fuerzas rusas respaldan al gobierno sirio en su guerra contra grupos opositores, algunos de los cuales cuentan con respaldo de Estados Unidos.Elementos de ambas partes luchan contra los últimos vestigios del grupo Estado Islámico en Siria. Y autoridades militares de Rusia y Estados Unidos mantienen contacto diario para evitar accidentes en el campo de batalla.Fuera de toda duda está el cruento ataque estadounidense del 7 de febrero, lanzado en respuesta a lo que el Pentágono definió como una andanada de fuego de tanques y artillería por parte de varios cientos de combatientes “pro régimen” en la provincia de Deir el-Zour, una zona del este de siria en la que se han esparcido los últimos miembros del Estado Islámico entre los campos petroleros. El teniente general Jeffrey Harrigian, comandante de las fuerzas aéreas de Estados Unidos en Medio Oriente, dijo a la prensa que sus tropas respondieron con una gran variedad de ataques aéreos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.