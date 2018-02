Una jueza británica ratificó el martes una orden de detención contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien ha pasado más de cinco años evadiendo su detención luego de refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres.La jueza Emma Arbuthnot rechazó los argumentos de los abogados de Assange, de que ya no era de interés público que su cliente fuera detenido luego de violar los términos de su libertad bajo fianza en 2012 y buscar refugio en la embajada para evitar ser extraditado a Suecia, donde los fiscales estaban investigando denuncias presentadas por dos mujeres, que alegaron que Assange las agredió sexualmente. Assange ha negado las acusaciones.Arbuthnot dijo que Assange debería comparecer ante la corte como cualquier otro acusado. Al violar las condiciones de su libertad bajo fianza, Assange "intentó resueltamente evitar la orden de la corte", dijo la jueza."La impresión que tengo... es la de un hombre que quiere imponer sus condiciones al proceso de la justicia", dijo. "Aparentemente considera que está por encima de las reglas normales de la ley y quiere justicia solo si falla a su favor".Assange puede apelar, pero sus abogados aún no saben si lo hará.Los fiscales suecos abandonaron su investigación el año pasado porque no había perspectivas, dijeron, de llevar a Assange a Suecia en un futuro previsible. Pero la orden de arresto británica por violación de las condiciones de la fianza sigue vigente, y Assange puede ser arrestado si sale de la embajada.Los abogados pidieron que se retirara la orden porque Suecia ya no busca su extradición, pero la jueza rechazó el pedido la semana pasada.El abogado de Assange, Mark Summers, sostuvo también que el arresto ya no guardaba proporción con el interés público. Los cinco años y medio que ha pasado en la embajada fueron un castigo "adecuado, incluso severo", por sus actos, y citó el informe de un comité de la ONU según el cual la detención era arbitraria.También dijo que se justificaba el pedir refugio en la embajada por el legítimo temor de que las autoridades estadounidenses quieran arrestarlo debido a la publicación de documentos secretos en WikiLeaks.Arbuthnot dijo el martes que "la detención es una respuesta proporcional" a las acciones de Assange.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.