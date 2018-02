La Paz– Dos muertos y 10 heridos fue el saldo de una explosión registrada el martes en la región altiplánica de Oruro, la segunda que ocurre mientras se celebra el Carnaval local, informaron autoridades.Tres personas fueron detenidas con fines de investigación para determinar cuál fue la causa del estallido, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero en rueda de prensa.El sábado, a una cuadra del lugar, se registró una explosión de un tanque de gas que cobró la vida de ocho personas y causó heridas a más de 40.El funcionario dijo que se investiga si el estallido del martes fue por una mala conexión de gas natural domiciliario o si pudo ser provocado.“Lo que sí puedo informar es que ha habido un cráter de dimensión significativa en el piso”, con lo que se presume que no fue ocasionada por una mala conexión de gas natural, señaló.Agregó que en el lugar de la explosión se vio a una pareja boliviana en un auto con daños importantes, lo que los hacía “sospechosos”. Poco después se aprehendió a una tercera persona en el sector.El presidente Evo Morales expresó en su cuenta de Twitter su solidaridad con las familias de las víctimas y de los heridos.“Muy consternado y preocupado porque nuevamente la tragedia y muerte de inocentes enluta al país con nueva explosión en Oruro. Toda nuestra solidaridad a los heridos y familias de las víctimas fatales. He instruido una investigación rápida y exhaustiva hasta encontrar las causas”, manifestó el mandatario.La explosión del sábado se registró mientras se realizaba la entrada folclórica del Carnaval de Oruro, y fue ocasionada por un tanque de gas de una vendedora de comida, cerca del recorrido de los bailarines.Por la mañana, Morales puso en duda que se haya tratado de una explosión de gas, durante una participación en un programa radiofónico.“Es muy sospecho que la explosión de una garrafa (tanque), cause tanta muerte, tantos heridos... Es muy sospechoso, hay que investigar”, dijo.Posteriormente, el mandatario se comunicó con Romero para solicitarle un informe. El ministro le reportó que, preliminarmente, no se ubicó una muestra que determine la existencia de algún artefacto explosivo pero que continuaban las investigaciones.Sin embargo, el mandatario insistió y llamó al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez, quien le explicó que no se encontraron restos de un tanque de gas en el lugar de la explosión.“Vamos a continuar con las investigaciones para tener una información mayor”, agregó Morales.

