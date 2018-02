Río de Janeiro- Cada año el Carnaval de Río de Janeiro tiene a una invitada mexicana muy especial. Miles de brasileños salen a las calles a bailar disfrazados de Frida Kahlo con flores en la cabeza, ropas coloridas y, sobre todo, la característica unión en las cejas.La "fantasía", como se conoce a los disfraces en Brasil, es uno de las representaciones imprescindibles de la fiesta carioca."Escogí a Frida porque es un símbolo de fuerza y de mezcla del dolor con la alegría. Pero no quería algo típico, quería hacer algo más, así que escogí salir de su obra", explica Elan Barreto.Barreto escogió el célebre cuadro La columna rota, por lo que usó una columna de corcho blanco que atravesara su pecho mientras él baila sobre unos zancos."Creo que Frida triunfa en Brasil porque tiene mucho que ver con la resistencia", apunta.Brasil vive una ola de empoderamiento femenino que se manifiesta en el carnaval en grupos formados exclusivamente por mujeres o en campañas contra el acoso sexual bajo la bandera del "No es no"; esto ha potenciado la imagen de la pintora mexicana como ícono feminista.Una de las comparsas del Carnaval de Río se llama "Bloco de las Sou-Fridas", haciendo un juego de palabras con "soy Frida y sufrida".La iconografía asociada a la pintora no es el único guiño mexicano que empieza a tomar fuerza en los carnavales del país tropical. Brasil, históricamente una isla cultural en América Latina, se abre cada vez más a las influencias que vienen de otras naciones.La comparsa de carnaval "Bésame mucho" es un claro ejemplo. Desde hace seis años, un grupo de más de 20 músicos de varios países del continente arrastran por las laderas del bohemio barrio de Santa Teresa a decenas de miles de personas deseosas de escuchar lago más que samba.En su repertorio abundan clásicos como el Cielito lindo y su versión brasileña Está chegando a hora, que en los años 40 popularizó en Brasil la cantante local Carmen Costa."Empezamos el bloco (bloque)dos mexicanos y una uruguaya; desde entonces se ha ido uniendo gente y ahora tenemos representados prácticamente a todos los países latinoamericanos, además de gente de España, Suecia, Italia, Estados Unidos", contó Ezequiel Soto, originario de la Ciudad de México y residente en Río desde 2012.Soto y unos amigos empezaron como pasatiempo un grupo de música de carnaval que ahora es una referencia en Río por su fusión de culturas y por ser un punto de encuentro para los residentes latinos de la "Ciudad Maravillosa"."Todo el tiempo alguien nos sugiere una canción típica de su país para que la incorporemos al repertorio, todos nos enriquecemos mucho culturalmente y musicalmente con el proceso y descubrimos ritmos emparentados entre países", comenta el músico.Rancheras, salsa, cumbia, merengue o vallenato resuenan en las calles de Río de Janeiro, pero no sólo en carnaval; esta comparsa se esfuerza en extender su bandera de hermandad latina durante todo el año, y en noviembre, por ejemplo, celebran el Día de Muertos mexicano, con su correspondiente altar y los rostros de las Catrinas.

