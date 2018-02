Moscú— Un avión ruso con 71 personas a bordo se estrelló ayer en un campo nevado a las afueras de Moscú justo después de despegar. No hubo sobrevivientes.Los pilotos del bimotor regional An-148 no reportaron ningún problema antes de que la aeronave cayera a tierra a unos 40 kilómetros (25 millas) de distancia del Aeropuerto de Domodedovo, el segundo más transitado de Rusia, indicaron las autoridades.El vuelo de Saratov Airlines desapareció del radar pocos minutos después de partir rumbo a la ciudad de Orks, a unos mil 500 kilómetros (mil millas) al sureste.El ministro de Transporte Maxim Sokolov confirmó que nadie sobrevivió.Las edades de los 65 pasajeros oscilaban entre los 5 y los 79 años de edad, de acuerdo con una lista publicada por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, el cual no proporcionó sus nacionalidades. A bordo iban también seis tripulantes.Los rescatistas revisaban cuidadosamente el campo, al tiempo que los investigadores se dirigieron al aeropuerto para buscar pistas sobre la posible causa del incidente.Se recuperó una de las cajas negras del avión, informaron medios de comunicación rusos, pero hasta el momento no estaba claro si era la grabadora de voz o la de datos.En el pasado ya ha habido preocupaciones por la seguridad en el aeropuerto.Las fallas en este sentido comenzaron a generar duras críticas en 2004, cuando atacantes chechenos suicidas destruyeron dos aviones que despegaron del aeropuerto la misma noche, lo que dejó 90 muertos en total.Un atentado en el área de llegadas causó 37 decesos en 2011.Los investigadores también efectuaron una búsqueda en la oficina central de la aerolínea en Saratov, señalaron algunos reportes.La Comisión de Investigación en Rusia indicó que está analizando todas las causas posibles. Algunos informes insinuaban que había cuestionamientos en torno a si al avión se le había retirado correctamente el hielo. Nevaba moderadamente en gran parte de Moscú al momento del accidente.Elena Voronova, portavoz de la aerolínea, le comentó a la agencia de noticias estatal RIA Novosti que uno de los pilotos tenía más de 5 mil horas de vuelo, de las cuales 2 mil 800 habían sido en un An-148. El otro piloto contaba con 812 horas de experiencia, la mayoría en ese modelo.Por su parte, la agencia noticiosa Tass reportó que la nave comenzó a funcionar en 2010 para otra aerolínea, pero estuvo fuera de servicio durante dos años debido a escasez de refacciones. Volvió a volar en 2015 y fue integrada a la flotilla de Saratov Airlines hace un año.En las grabaciones televisivas del sitio del accidente se veían fragmentos del avión sobre la nieve. Los escombros estaban esparcidos en un área de un kilómetro (0.6 millas) de extensión.Un avión puede desaparecer del radar cuando se acerca demasiado al suelo debido a que no puede reflejar las señales.

