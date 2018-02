Jerusalén– El ejército de Israel derribó el sábado un dron de Irán que se infiltró en el país y lanza entonces lo que calificó de un “ataque a gran escala” en represalia, contra al menos una decena de objetivos iraníes y sirios en Siria. Israel calificó el incidente como “la más grave y flagrante violación de la soberanía israelí” hasta ahora y advirtió que tomará nuevas medidas contra Irán.Los ataques israelíes marcaron su involucramiento militar más significativo desde que los combates en la vecina Siria comenzaron en 2011. Israel advirtió que Irán sería considerado responsable de los resultados de la entrada del avión no tripulado en su territorio.Según el ejército israelí, sus aviones enfrentaron un intenso fuego antiaéreo desde Siria que obligó a dos pilotos a abandonar un avión de combate F-16, que se estrelló en el norte de Israel. Uno de los pilotos sufrió heridas graves y el otro presenta lesiones leves.Las autoridades sirias informaron de grandes explosiones en el centro del país y el fuego de las tropas sirias hizo sonar sirenas de advertencia en todo el norte de Israel.“Este es un grave ataque iraní contra territorio israelí. Irán está arrastrando a la región a una aventura que no sabe cómo terminará”, informó en un comunicado el vocero del ejército, el general de brigada Ronen Manelis. “Quienquiera que sea el responsable por este incidente pagará el precio”.Las fuerzas israelíes llevaron a cabo entonces lo que calificaron de “ataque a gran escala” contra objetivos iraníes y sirios en Siria.El ejército dijo que alcanzó 12 objetivos, incluso tres baterías de defensa antiaérea y cuatro instalaciones iraníes que formaban parte de las operaciones de Teherán en suelo sirio. Durante el ataque se dispararon misiles antiaéreos hacia los aviones israelíes, lo que activó las sirenas de advertencia en el norte de Israel.El ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, reunió a los altos mandos militares en el cuartel general del ejército en Tel Aviv para analizar la situación.En su mayor parte, Israel se ha mantenido prácticamente ajeno a la prolongada guerra civil en Siria, por temor a verse inmerso en un conflicto donde casi todas las partes son hostiles hacia el país.Recientemente, Israel ha estado advirtiendo del aumento de la presencia iraní a lo largo de su frontera con Siria y Líbano, pero el teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz de los militares israelíes, dijo que el incidente del sábado marcó “la más grave y flagrante violación de la soberanía israelí” hasta ahora.Irán fue el “responsable de esta grave violación de la soberanía israelí” y las fuerzas israelíes están “completamente preparadas para nuevas acciones”, agregó Conricus.Israel teme que Irán pueda utilizar el territorio sirio para organizar ataques o para crear un corredor terrestre hasta Líbano, que le permitiría enviar armas a Jezbolá con más facilidad.Las defensas aéreas sirias alcanzaron a más de un avión de Israel, dijo la televisora estatal siria citando a un funcionario militar. El responsable añadió que la respuesta israelí alcanzó una base en el centro del país, y calificó lo ocurrido de “nueva agresión”.Más tarde, la cadena agregó que las defensas aéreas sirias respondieron a nuevos ataques israelíes cerca de la capital, Damasco.Israel llevaba tiempo denunciando la implicación de su archienemigo Irán y de Jezbolá, un grupo insurgente libanés, en la guerra en Siria. Los aliados chiíes han enviado fuerzas para defender al presidente sirio, Bashar Assad, que parece encaminarse hacia la victoria final tras años de conflicto. Israel dijo que no aceptará la presencia militar permanente de Irán y sus colaboradores chiíes en Siria, especialmente cerca de su frontera.El gobierno israelí celebró recientemente una reunión en los Altos del Golán, junto a la frontera con Siria, para llamar la atención sobre las nuevas amenazas.Israel ya había derribado varios aviones no tripulados que intentaron infiltrarse en su territorio desde Siria. Sin embargo, el ataque a un sitio iraní supone una escalada en la respuesta israelí. El ejército confirmó que el objetivo en suelo sirio – una lanzadera de aviones no tripulados – fue destruido con éxito. Israel dijo que tiene el dron iraní que originó la ofensiva.El Ministerio de Exteriores de Irán declinó realizar comentarios. (Aron Heller y Sarah El Deeb/ Associated Press)

