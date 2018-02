Se propaga norovirus en las Olimpiadas

Hoy se confirmaron 42 casos más de norovirus en las sedes de las Olimpiadas de Invierno 2018, lo que eleva a 128 el total en la presente semana. A unas horas de la ceremonia inaugural, el brote ha amenazado con minar lo que fuera de ahí ha sido el arranque perfecto del evento deportivo mundial, informa The New York Times.Decididos a no permitir que los juegos celebrados cada cuatro años se conviertan en una extensa pesadilla gastrointestinal, los organizadores parecieron dispuestos a atacar a todos los gérmenes localizados en un radio de 64 kilómetros.Por la tarde un grupo de voluntarios recorrieron el centro de prensa, repartiendo de oficina en oficina cientos de botellas de antiséptico para manos.Toda persona que entraba a la cafetería de la villa olímpica tenía que ponerse el desinfectante antes de acercarse al bufet.Los atletas, personal olímpico y periodistas aseguraron no haber entrado en pánico, pero era notable la creciente sensación de cautela. Un estornudo hacía que los demás se miraran unos a otros. Los apretones de mano se cambiaron por choques de puños. La gente se lavaba una y otra vez las manos.Los organizadores se han embarcado asimismo en una campaña informativa, con pósters en varios idiomas pegados en todos los terrenos olímpicos.Más de mil personas están en cuarentena mientras los organizadores se apresuran a detener la propagación de virus, el cual puede provocar vómitos, diarrea y dolor abdominal. Se pidió apoyo de las fuerzas militares para brindar apoyo adicional al diezmado personal.Hasta el momento 97 de los casos se han detectado en el Centro Juvenil Horeb, donde se alojaban muchos elementos de la seguridad local; 11 fueron en Pyeongchang; 20 en Gangneung.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.