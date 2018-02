Taipéi, Taiwán— Un sismo de magnitud 6.4 se registró ayer cerca de la costa de Taiwán, causando la muerte de dos personas y lesiones a otras 200, informaron las autoridades.La planta baja del Hotel Marshal, en el distrito de Hualien, se derrumbó y causó la muerte de un empleado.Otra persona falleció en un edificio residencial, indicó el servicio nacional de emergencias y bomberos.Chen Minghui, un trabajador de mantenimiento que fue rescatado luego de quedar atrapado en el sótano del hotel, dijo que la fuerza del sismo fue algo inusual.“Al principio no era tan fuerte... tenemos este tipo de cosas todo el tiempo y realmente no es nada. Pero luego se puso realmente terrorífico”, expresó Chen después de haberse reunido con su hijo y su nieto. “Fue aterrador”.Otros edificios se movieron de sus cimientos y los rescatistas utilizaron escaleras, cuerdas y grúas para sacar a los residentes y ponerlos a salvo.Los puentes y algunas carreteras del país asiático fueron cerrados para realizarles inspecciones, debido a que la fuerza del sismo provocó deformaciones en el pavimento.Dado que las réplicas no cesaban, los conmocionados residentes comenzaron a dirigirse a los refugios, incluido uno dentro de un estadio de béisbol recién construido donde se proporcionaron camas y comida caliente.

