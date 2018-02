Beirut— Un piloto ruso que salió eyectado de su avión de combate después de ser derribado ayer en el noroeste de Siria fue asesinado por milicianos luego de aterrizar vivo y resistirse a ser capturado por un grupo vinculado a Al-Qaida, informaron monitores sirios y un miliciano sirio.Moscú no confirmó inmediatamente el derribo de su avión ni la muerte del piloto en Siria.El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que el piloto ruso había muerto, pero no tenía más detalles.Un extremista sirio en la zona dijo a The Associated Press que el piloto ruso fue muerto a tiros luego de que se resistió a ser capturado, abriendo fuego con su pistola contra los milicianos que trataron de capturarlo vivo.El combatiente se negó a ser identificado por su nombre porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación.Un video que circulaba en las redes sociales mostró el cadáver de un hombre, con la cara manchada de sangre, mientras hombres armados y con barba lo rodeaban. Uno de los hombres armados grita: “Es ruso”.No fue posible confirmar la autenticidad del video de forma independiente, pero correspondía a los eventos reportados por la AP.Según el Observatorio, el avión fue derribado ayer por la tarde en la provincia rebelde de Idlib, cerca de la ciudad de Saraqeb, que las tropas sirias han estado tratando de tomar bajo la cobertura de los ataques aéreos rusos.Rusia es un aliado clave del presidente Bashar Assad y ha estado efectuando una campaña militar en su apoyo desde 2015.Desde entonces, las fuerzas gubernamentales sirias han capturado amplias zonas del país y en las últimas semanas han estado avanzando en la provincia noroccidental de Idlib, controlada por los rebeldes.La provincia también es un bastión de la rama de Al-Qaida en Siria y otros grupos islámicos.Horas antes, el Observatorio y el brazo mediático de milicianos vinculados con Al-Qaida informaron de intensos ataques aéreos contra un bastión rebelde en el noroeste de Siria.El Observatorio informó que hubo más de 35 ataques aéreos contra Saraqeb desde las últimas horas del viernes, añadiendo que muchos de sus residentes estaban huyendo del lugar.

