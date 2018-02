Washington– El gobierno del presidente Donald Trump anunció que dará continuidad a gran parte de la política de armas nucleares del anterior mandatario Barack Obama, pero adoptará una postura más enérgica con Rusia.Señaló el viernes que es necesario convencer a Moscú de que enfrentará “costos terriblemente inaceptables” incluso si amenaza a Europa con un ataque atómico limitado.La amplia revisión de la política nuclear no prevé un incremento neto del arsenal de armas atómicas estratégicas de Estados Unidos, postura que contrasta con la que Trump propaló en un tuit poco antes de asumir la presidencia, de que el país “debe reforzar y ampliar considerablemente su capacidad nuclear hasta que el mundo vuelva a la razón frente a las armas atómicas”.En su discurso del Estado de la Unión del martes, Trump no mencionó alguna expansión aunque señaló que el arsenal nuclear debe tener capacidad para disuadir actos de agresión.En un informe de 74 páginas que sintetiza las conclusiones de la revisión, Washington describe a Corea del Norte como una “amenaza evidente y grave” para Estados Unidos y sus aliados.Deja entrever que un ataque nuclear norcoreano contra Estados Unidos o sus aliados supondrá “el fin de aquel régimen”.Washington también consideró a China un posible adversario nuclear y señaló que el arsenal estadounidense está diseñado para “impedir que Pekín concluya equivocadamente” que puede sacar ventaja si utiliza sus armas atómicas en Asia, o que “es aceptable la utilización de armas nucleares en escala limitada”.Trump ordenó hace un año la revisión encabezada por el Pentágono del arsenal nuclear estadounidense y las políticas que lo rigen.En una declaración escrita, Trump dijo que la estrategia estadounidense está diseñada para reducir la posibilidad de uso de las armas atómicas.Al parecer en referencia a la amenaza de un ataque cibernético catastrófico, Trump señaló que Washington busca reforzar la disuasión frente a grandes acciones contra Estados Unidos y sus aliados, incluidos aquéllos “que no vengan en la forma de armas nucleares”.Grupos que defienden el control de las armas arremetieron contra el informe, conocido oficialmente como revisión de la postura nuclear que ordinariamente se efectúa al inicio de un nuevo gobierno.En respuesta, Rusia consideró que la nueva doctrina nuclear de Estados Unidos puede provocar una carrera armamentista en el mundo, ya que supone una violación de los principios de disuasión estratégica.Ahora, otros países también pueden comenzar a introducir modificaciones en sus doctrinas. La nueva doctrina nuclear de Estados Unidos es un producto de los imperialistas americanos", dijo Leonid Slutski, jefe del comité de Asuntos Internacionales de la Duma o cámara de diputados.Slutski subrayó que el documento elaborado por los departamentos de Estado, Defensa y Energía de Estados Unidos, "es sumamente peligroso desde el punto de vista de la violación de los principios de disuasión nuclear".El diputado lamentó que Washington justifique la revisión de la doctrina por las amenazas exteriores, "especialmente por parte de Rusia", y calificó de "gratuitas" e "infundadas" las acusaciones de que Moscú no ha cumplido con sus obligaciones en desarme.Se refería a que en la doctrina estadunidense se desglosan medidas para contrarrestar la supuesta violación por Rusia del Tratado de eliminación de misiles nucleares de medio y corto alcance (INF).Precisamente, a finales de diciembre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, arremetió contra Estados Unidos por intentar salirse del INF, tratado suscrito en 1987 por la URSS y Estados Unidos.Además, Slutski tachó de provocadora y únicamente destinada a agravar la confrontación la afirmación de que la doctrina reforzará las posiciones de los diplomáticos a la hora de promover los intereses de la Casa Blanca.El jefe del comité de Defensa de la Duma, Vladimir Shamanov, también describió como un "chantaje" los planes de desarrollar un nuevo misil de crucero de emplazamiento marítimo si Rusia insiste en violar el INF.Es un claro chantaje. Hemos demostrado en numerosas ocasiones que, como resultado de los acuerdos alcanzados en el marco del tratado, recortamos más armamento que los americanos. Rusia no ha violado en ningún caso ese acuerdo", dijo.En su opinión, la doctrina es parte de la agresiva política de Estados Unidos para mantener en solitario la hegemonía mundial, algo que Rusia y China no están dispuestos a permitir.Mientras, el subjefe de la comisión de Seguridad y Defensa del Senado, Frants Klintsevich, consideró que la doctrina de Estados Unidos allana el camino para la repetición de bombardeos nucleares como los perpetrados contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.La Revisión de la Postura Nuclear (NPR) de Estados Unidos pretende reforzar su estrategia de disuasión nuclear renovando su arsenal estratégico, pero sin incrementarlo, y ha tenido en cuenta la amenaza que supone Corea del Norte, pero también Rusia y China.China y Rusia están reforzando y modernizado sus fuerzas nucleares", denunció el subsecretario para Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Thomas Shannon.Putin ya arremetió en diciembre contra la nueva estrategia de seguridad nacional aprobada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el gobernante ruso calificó de "agresiva" y "ofensiva".Rusia denuncia que la Casa Blanca busca romper definitivamente la paridad nuclear ruso-estadunidense con el escudo antimisiles y el desarrollo de sistemas análogos al armamento nuclear tradicional.Por ello, Putin destaca la importancia de que Rusia continúe desarrollando la tríada nuclear: aviones estratégicos, submarinos atómicos y misiles intercontinentales.

