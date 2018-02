Milán- Las próximas elecciones en Italia el 4 de marzo han impulsado a que la red social Facebook combata la desinformación y las llamadas "fake news", reportó el diario The Washington Post.Un equipo de inspectores independientes designado por Facebook rastreará usuarios que difundan noticias falsas en la red social antes de las votaciones.El programa de verificación de hechos, que se lanzará el 5 de febrero y se mantendrá hasta finales de 2018, es el quinto experimento contra noticias falsas realizado por la red social, pero será la primera vez que cuente con inspectores de datos profesionales para rastrear las noticias, según Laura Bonocini, directora de políticas públicas de Facebook en Italia.Después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, las cuales se han mantenido en los titulares de la prensa internacional por la supuesta injerencia rusa y el pago de publicidad en la red social que difundía información errónea, Facebook empezó a experimentar con herramientas antifalsificación.En diciembre de 2016, la empresa de tecnología lanzó una herramienta en Estados Unidos que permitía a los usuarios reportar enlaces que eran considerados como potenciales falsificaciones, para posteriormente ser revisada por verificadores de datos profesionales, que determinarían su veracidad.Herramientas similares fueron lanzadas en Alemania en enero de 2017, en Francia en febrero, y en marzo en Holanda; los países celebraron elecciones ese año.Los experimentos en varios países provocaron que Facebook le confiara a sus usuarios la denuncia de contenidos sospechosos y a organizaciones sin fines de lucro dedicadas al periodismo evaluar la veracidad del contenido."Nunca quisimos hacer el control de los hechos porque no es nuestro trabajo y no queremos ser percibidos como árbitros de la verdad", dijo Bonocini al diario.En Italia, el control de los hechos será realizado por la organización de verificación Pagella Politica, único miembro de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés) en el país.Sin embargo, el experimento de Facebook en el país es distinto ya que por primera vez los verificadores de datos buscarán activamente noticias falsas en lugar de confiar en las alertas de los usuarios."Iremos a cazar", dijo el editor en jefe de Pagella Politica, Giovanni Zagni, en entrevista telefónica con el diario.Además, el contenido falso no será marcado con un botón rojo en la red social."De nuestras experiencias anteriores hemos aprendido que marcar contenido como noticias falsas en realidad atrae más atención sobre él", dijo Bonocini.El experimento de Facebook se produce cuando los gobiernos europeos están cada vez más preocupados por el impacto de la desinformación en la política.El gobernante Partido Democrático de Italia culpó su caída en las encuestas por noticias falsas, aunque Bonocini dijo que la iniciativa de Facebook no se creó en respuesta a los afectados.

