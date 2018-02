Poco a poco vuelven refugiados a Siria

Alepo, Siria— Desesperado por escaparle al terror de Siria, Ammar Maarawi decidió irse. A principios del 2016 les pagó a coyotes y emprendió un peligroso viaje por mar hasta Grecia, para luego cruzar Europa en tren, autobús y a pie.Dos años después, este hombre de 36 años está de vuelta en Alepo. Se sentía deprimido, nostálgico de su tierra y espantado por la idea de pasar otro invierno en Suhl, Alemania.Alemania, comentó, “era aburrida, aburrida y más aburrida”.Maarawi es parte de una pequeña cantidad de refugiados que decidieron volver a Siria entre los más de 5.4 millones que se fueron del país desde el inicio de la guerra civil en el 2011.Por ahora son unos pocos, algunas decenas de miles. Las Naciones Unidas y los países que recibieron a los refugiados no alientan el regreso a su país por considerar que todavía no es seguro.Pero el flujo de refugiados que vuelven podría aumentar a medida que retorna la normalidad a Siria y aumenta el malestar con ellos en los países donde se encuentran.Con el apoyo Rusia e Irán, el gobierno del presidente Bashar Assad ha recuperado el control de las principales ciudades y la organización Estado Islámico ha sido expulsada de la mayor parte de los territorios que llegó a controlar.Las razones para volver son numerosas. La nostalgia es una de ellas. Muchos refugiados, por otra parte, ya se gastaron los ahorros que tenían y no han podido encontrar trabajo, o no se les permite trabajar.Cientos de miles se encuentran en campamentos de refugiados de países vecinos. Quienes logran llegar a Europa, a menudo reciben ayuda, pero no encuentran las oportunidades que buscaban y se sienten discriminados o alienados en una cultura diferente, con problemas con el idioma e inviernos feroces.Sin embargo, también abundan las razones para permanecer exiliados. La calma reinante en partes de Siria es producto de endebles treguas entre fuerzas locales.Todavía estallan combates y muchos jóvenes probablemente no vuelvan por temor a ser reclutados para hacer el servicio militar, que es obligatorio.Numerosas ciudades están destruidas. Se calcula que unos 6,1 millones de sirios han sido desplazados de sus viviendas, aunque sin salir del país, y también quieren regresar.Es difícil establecer cuántos refugiados han vuelto. Las autoridades sirias dicen que no tienen cifras y que muchos regresan a través del Líbano y no se les pregunta si son refugiados o gente que simplemente estaba de viaje. Los países europeos y Turquía no llevan la cuenta de los sirios que regresan a su país.La Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas dice que unos 68 mil sirios volvieron de países vecinos entre enero y octubre del 2017, las estadísticas más recientes, y que ese es un porcentaje ínfimo de los que se fueron.