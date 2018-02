Washington– El secretario de Estado de Estados Unidos advirtió hoy a otros gobiernos del continente americano que tengan cuidado con la inversión china, alegando que evoca al colonialismo europeo. El secretario Rex Tillerson también criticó a Rusia por vender armamento a los gobiernos hostiles y autoritarios de la región.Antes de iniciar un viaje a cinco naciones de América Latina, Tillerson afirmó que China solo busca enriquecerse con proyectos de inversión y desarrollo. Dijo que los gobiernos regionales deberían protegerse de ciertos “actores depredadores que ahora se presentan en nuestro hemisferio”, y mencionó específicamente a China. Añadió que aunque la inversión china pueda lucir bien, siempre vendrá acompañada de un precio muy alto.“China, como lo hace en mercados emergentes de todo el mundo, ofrece en apariencia un camino atractivo al desarrollo, pero en realidad esto frecuentemente implica ganancias comerciales de corto plazo a cambio de dependencia a largo plazo”, subrayó Tillerson en un discurso en la Universidad de Texas.Añadió que las ofertas chinas casi siempre exigen el uso de fuerza laboral china, enormes préstamos, una deuda insostenible y violaciones a los derechos humanos y de la propiedad.“Si bien este intercambio ha traído beneficios, las injustas prácticas comerciales usadas por muchos chinos también han afectado a los sectores manufactureros de estos países, generando desempleo y reducciones salariales para los trabajadores. Latinoamérica no necesita una nueva potencia imperial”, enfatizó.Lamentó que China es ahora el mayor socio comercial de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Tillerson visitará Argentina y Perú en su gira por Latinoamérica, que inicia el jueves en México y culminará la próxima semana con visitas a Colombia y Jamaica.En su viaje, Tillerson impulsará las tareas de buen gobierno y anticorrupción, y promoverá el comercio con Estados Unidos, que él elogió como la mejor alternativa a China.“No buscamos acuerdos a corto plazo con ganancias desequilibradas”, aseguró.Con respecto a Rusia, Tillerson advirtió que su “creciente presencia en la región es alarmante”.Rusia, dijo, “continúa vendiendo armas y equipo militar a regímenes hostiles que no comparten ni respetan los valores democráticos”.“Nuestra región debe empeñarse en protegerse de potencias lejanas que no reflejan los valores fundamentales compartidos en esta región”, sostuvo. (Matthew Lee/Associated Press)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.