Orcas asesinas imitan habla humana

Las orcas asesinas pueden copiar palabras como “hola” y “adiós”, así como también, sonidos de otras orcas, según muestra un estudio.El sonido agudo e inquietante aunque distinto de una voz diciendo el nombre “Amy” es inconfundible. Sin embargo, no es un grito humano –es la voz de una orca asesina llamada Wikie.Una nueva investigación revela que las orcas pueden imitar la manera de hablar de los humanos, en algunos casos en el primer intento, diciendo palabras como “hola”, “uno, dos” y “adiós”.El estudio también muestra que esas criaturas también pueden copiar sonidos poco conocidos producidos por otras orcas –incluyendo uno similar a una trompetilla.Científicos aseguran que el descubrimiento arroja luz sobre la manera en que diferentes manadas de orcas asesinas han terminado con distintos dialectos, agregando peso a la idea de que son el resultado de imitaciones entre esos animales.Esas criaturas son conocidas por su habilidad para copiar los movimientos de otras orcas, algunos reportes sugieren que también pueden imitar los sonidos de los delfines y leones marinos.“Queríamos ver qué tan flexible puede ser una orca asesina al copiar los sonidos”, comentó Josep Call, profesor de orígenes de la evolución de la mente de la Universidad de St. Andrews y coautor del estudio.“Creemos que lo que realmente es convincente es presentarlos como algo que no está en su repertorio –y en este caso, “hola” no es lo que diría una orca asesina”.Wikie no es el primer animal que se las ha arreglado para producir palabras humanas: los delfines, elefantes, pericos, orangutanes y hasta las ballenas beluga han sido captados imitando nuestras expresiones, aunque ellos utilizan un rango de mecanismos físicos para hacerlo.Noc, una ballena beluga, hizo uso de sus cavidades nasales, mientras que Koshik, un elefante hindú se colocó la trompa en la boca, dando como resultado la pronunciación de palabras coreanas que van desde “hola” hasta “siéntate” y “no”.

