Docenas de ejecutivos han sido acusados de hostigamiento sexual, pero en un discreto rincón el mundo financiero, el movimiento #YoTambién se ve como oportunidad de oro, señala The New York Times.Las empresas que ofrecen a las partes demandantes dinero pagadero con los acuerdos extrajudiciales esperados a futuro están apresurándose a aprovechar las querellas por acoso sexual.Lo anterior está despertando alarmas en ciertos ámbitos debido a que la industria, como los prestamistas menores, tiene antecedentes de otorgar efectivo a tasas exorbitantes de interés a clientes que necesitan el dinero para vivir y en ocasiones para gastos médicos.Las empresas básicamente sin regular han operado con menos escrutinio público que el resto de la industria financiera para litigios, la cual brinda a despachos fondos para financiar demandas comerciales.Históricamente, las empresas dedicadas a los avances sobre convenios extrajudiciales se dirigen a demandantes por lesiones personales o casos de negligencia médica, muchos de ellos remitidos por abogados. Pero en los últimos meses, aseguran abogados, hay más publicidad teniendo como objetivo a las mujeres con acusaciones de hostigamiento.A las compañías de adelantos sobre acuerdos extrajudiciales sólo se les paga si la parte actora recibe dinero por la demanda. Ganan cobrando intereses de hasta 100 por ciento, algo que pueden hacer debido a que el dinero técnicamente se considera adelanto —no préstamo— y por lo tanto no está sujeto a las leyes estatales sobre usura.Grupos defensores de los consumidores señalan que se trata de una industria depredadora. Las compañías alegan estar proporcionando un servicio vital para personas sin otras opciones.Legal Bay de Fairfield, Nueva Jersey, es una de las empresas de adelantos sobre convenios en busca de clientes por acoso sexual.En comunicado de prensa fechado en octubre, Christopher R. Janish, el director ejecutivo, dijo haber “apartado una parte grande de sus fondos de efectivo para adelantos sobre acuerdos extrajudiciales específicamente dirigidos a demandantes de casos de acoso sexual”. Al mes siguiente, la compañía anunció su “concentración específica en víctimas de propuestas sexuales no deseadas”.Janish dijo ignorar si la publicidad había dado como resultado algún cliente. “Más bien se trata de algo sobre concientización pública y promoción de marca”, agregó.Las compañías se anuncian por televisión e incluyen en sus sitios de internet términos muy buscados por internet a fin de atraer tráfico.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.